De Mendiguren afirmó que Massa es el único candidato que "gestiona la economía real"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ignacio de Mendiguren, afirmó hoy que “la única salida para el país es creciendo y duplicando las exportaciones”, señaló los peligros de las “alquimias financieras” y aseguró que el ministro de Economía, Sergio Massa, “es el único candidato que gestiona la economía real”.

El funcionario participó del evento Forbes Reinventando Argentina Summit que convocó a candidatos, dirigentes políticos y empresarios, directivos, economistas de distintos sectores, ante quienes De Mendiguren resaltó que el principal problema económico de la Argentina es su “modelo productivo absolutamente primarizado”.

“Si no se modifica esto, no hay salida real, sustentable. Los dólares que ese modelo primarizado obtiene no alcanzan para sostener el crecimiento a largo plazo. Conclusión, vamos a las crisis recurrentes por la restricción externa”, afirmó.

De Mendiguren cerró la ronda de debate político que incluyó al referente económico de Juntos por el Cambio y presidente de la consultora Macroview, Rodolfo Santangelo, y al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra.

El secretario de Industria resaltó que en el debate electoral actual “hay un gran tema ausente que es ¿cómo se produce, cómo exportamos más?"

"En lugar de eso -respondió- se habla de alquimias, de soluciones mágicas. Los problemas que tenemos no tienen solución si no hay más dólares”. Y agregó: “¿Cómo recuperamos la moneda? Produciendo, generando los dólares necesarios para darle previsibilidad a la economía y así estabilizarla".

Finalmente, Mendiguren reflexionó: “los mismos que hoy prometen soluciones mágicas y alquimias financieras son los que nos llevaron a la crisis de la convertibilidad”.

En contraposición, concluyó: “Con este modelo productivo-competitivo, con pandemia, guerra y sequía, logramos que el PBI crezca un 3,8%, que el empleo formal esté en el nivel más alto de los últimos catorce años y acumulamos 35 meses consecutivos de creación de empleo formal.

Con información de Télam