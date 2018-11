Desapareció un periodista tras ser golpeado por policías: desesperada búsqueda

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Martín Licata tiene 27 años, es periodista y estudiante de Filosofía. La última vez que se lo vio fue cuando salió de su casa en el barrio porteño de Floresta y desde entonces su familia y sus amigos no saben donde están.

El lunes hicieron la denuncia ante la Policía de la Ciudad en la comisaria 40 de Parque Avellaneda pero por el momento no tuvieron ninguna novedad.

Martín escribe bajo el seudónimo de Martín D’Amico, en las revistas Sudestada y Hegemonía, así como también en el sitio web Kontrainfo.

Su madre, Mónica Ibáñez, relató a BigBang que desde el sábado no contesta los llamados ni mensajes, y recordó que tiempo atrás su hijo había recibido amenazas e insultos por las redes sociales pero no les importancia.

“Es raro que Martín se ausente sin avisar. Es grande, pero siempre me mandaba un mensaje para que no me preocupara cuando volvía”, comentó.

Desde la organización “La Batalla Cultural” se sumaron al pedido urgente de aparición y relataron además que hace dos meses el joven había sufrido un llamativo episodio de violencia en la vía pública donde, según denunciaron, “fue golpeado por policías de civil”.