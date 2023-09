Con un tanto de Vegetti, Vasco da Gama de Ramón Díaz goleó a Fluminense

(Actualiza con resultados).

Vasco da Gama, dirigido por el entrenador argentino Ramón Díaz, goleó hoy como local a Fluminense por 4 a 2, en la continuidad de la 23ra. fecha de la liga brasileña, también conocida como Brasileirao.

Los tantos del conjunto local fueron convertidos por el mediocampista Bruno Praxedes (23m. PT), por el delantero argentino Pablo Vegetti (5m. ST), con un potente cabezazo al ángulo, y por el atacante Gabriel Pec, en dos ocasiones (29m y 40m ST).

Mientras tanto, los descuentos de la visita los firmaron el lateral izquierdo Marcelo (1m. ST) y el mediocampista Lima (11m. ST).

De esta manera, el equipo del exentrenador de River Plate y San Lorenzo alcanzó las 20 unidades, pero aún se ubica en puestos de descenso, cinco puntos por debajo de Goiás, último en zona de salvación.

El riojano Díaz está cumpliendo una campaña irregular al frente del equipo carioca, con tres victorias, tres derrotas y dos empates. En la próxima fecha recibirá a Curitiba, que ocupa la posición más baja del certamen.

En otro encuentro disputado en la noche del sábado, el líder Botafogo cayó como visitante frente a Atlético Mineiro por 1 a 0, con tanto del volante Paulinho, a los 36 minutos del complemento.

En Botafogo fueron titulares los defensores argentinos Leonel Di Plácido (ex Lanús) y Víctor Cuesta (ex Independiente).

Por su parte, en el local jugaron desde el inicio el delantero Cristian Pavón (ex Boca Juniors) y el mediocampista Rodrigo Battaglia (ex Huracán), mientras que el volante Matías Zaracho (ex Racing Club) ingresó a los 26 minutos del complemento y el defensor Renzo Saravia (ex Belgrano de Córdoba y Racing) fue convocado, pero no entró.

El conjunto dirigido por el DT portugués Bruno Lage perdió su segundo partido consecutivo y, al cierre de la fecha, continúa como líder (51 puntos), pero con una diferencia de siete unidades sobre su escolta Palmeiras (44).

=Resumen fecha 23=

Miércoles: Flamengo 0-Paranaense 3 (Caca, Santana y Bueno -P-); Inter 2 (Bustos y René)-San Pablo 1 (Calleri).

Jueves: Fortaleza 2 (Lucero y Pikachu)-Corinthians 1 (Henrique); Santos 0-Cruzeiro 3 (Jussa, Rodrigues y Nikao); Coritiba 2 (Gomenz y Andrey)-Bahia 4 (Ratao, Thaciano, Santos y Teixeira); Bragantino 2 (Pedro -e.c.- y Naum)-Gremio 0.

Viernes: Cuiabá 2 (Deyverson y Silva)-America MG 2 (Rodriguinho y Azevedo); Palmeiras 1 (Lopes)-Goiás 0.

Hoy: Vasco da Gama 4 (Praxedes, Vegetti y Pec x2)-Fluminense 2 (Marcelo y Lima); Atl. Mineiro 1 (Paulinho)-Botafogo 0.

Posiciones: Botafogo 51 puntos; Palmeiras 44; Gremio, Flamengo y Bragantino 39; Fluminense 38; Atl. Paranaense 37; Fortaleza 35, Atl. Mineiro 34, Cuiabá, Cruzeiro e Inter 29; San Pablo 28; Corinthians 26, Bahia y Goiás 25; Santos 21; Vasco da Gama 20; América MG 17; Coritiba 14.

Con información de Télam