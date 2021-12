La gran fiesta del turf: un campeón candidato, 18 aspirantes y millones de pesos en premios

(Por Milo Taboada).- El turf argentino experimentará este sábado su jornada más esperada en el año con el prestigioso Gran Premio Carlos Pellegrini, carrera central de una reunión en el hipódromo de San Isidro con más de 60.000.000 de pesos en premios.

Esta competencia de alto nivel jerárquico, celebrada por primera vez en 1887 en el extinto Hipódromo Nacional, se largará a las 19:35 con 19 caballos participantes, entre los que destacan Cool Day -ganador 2020-, Village King, Miriñaque, Vespaciano y Sandino Ruler.

También hay otros con menos nombre y antecedentes que pueden llegar a sorprender. No es nada fácil la carrera sobre 2.400 metros de césped para ejemplares mayores a tres años.

Cool Day, hijo de John F. Kennedy, tiene la posibilidad de ganar por segunda vez consecutiva el Gran Premio Carlos Pellegrini, algo que logró por última vez Storm Mayor con la monta de los uruguayos Pablo Falero (2005) y Julio César Méndez (2006).

Después de 10 meses sin correr, Cool Day reapareció el pasado 30 de octubre en el Gran Premio Copa de Oro y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Ganó por tres cuerpos y medio sobre Del Muñeco después de haber corrido de manera espectacular los últimos 400 metros. Fue un rayo en medio de la oscuridad.

Su entrenador es el conocido Alfredo Gaitán Dassie y su jockey es el paraguayo Eduardo Ortega Pavón, dos personas que cargan con una gran responsabilidad. El primero en la puesta a punto del caballo en cuestión y el segundo en medir cada paso para no equivocarse a lo largo del desarrollo. Son 2.400 metros, hay 19 caballos y no es nada fácil que la estrategia no sufra variantes .

¿Correrá de menor a mayor para dar todo en la recta o vendrá en la vanguardia marcando el ritmo de la carrera? En el Gran Premio Copa de Oro bien podría haber ganado de punta a punta. No lo quisieron exigir de entrada y el caballo corrió de manera fantástica en la recta final. En uno o en otro rumbo táctico, Cool Day será la figura de la carrera.

Como enemigos de mucho peso están Village King, un hijo de Campanologist que está en manos del entrenador Carlos Daniel Etchechoury, y Miriñaque, un hijo de Hurricane Cat que es dirigido por la cuidadora María Muñoz.

Village King perdió el año pasado con Cool Day en los últimos 100 metros. Perdió el segundo lugar por ventaja mínima con Pinball Wizard. Corrió muy bien y mañana tiene la posibilidad concreta de tomarse revancha de Cool Day. Viene de correr de manera no tan feliz el Gran Premio Latinoamericano en el hipódromo de Maroñas, Montevideo. Fue un cuarto puesto y le alcanzó solo como para ganarle a Miriñaque, que entró en el quinto lugar.

Miriñaque, por su parte, corrió en Maroñas y luego se anotó en el Gran Premio Dardo Rocha en el hipódromo de La Plata. Perdió una carrera increíble por tres cuarto de cuerpo con Zurán Zurán, quien lo agarró de atropellada en los últimos metros cuando se iba solito al disco.

En 2021 Miriñaque corrió en Estados Unidos, en Aravia Saudita, en Uruguay y en la Argentina, en una especie de encontrar su verdadero nivel de 2020. Con la monta del jockey Gustavo Calvente, Miriñaque jugará todas las cartas a full. Es una de las figuras de esta gran carrera. Es un caballo que siempre merece respeto.

Más atrás quedan Sandino Ruler, que será corrido por el veterano jinete Juan Carlos Noriega; Vespaciano, que llevará en su montura al jockey Adrián Giannetti y Il Divo, un pupilo de Enrique Martín Ferro que contará con la gran sabiduría de Francisco Leandro Goncalves.

Este segundo lote de caballos tiene razón de ser porque tienen ciertos antecedentes valiosos. Y por ahí, alguno de ellos, termina dando la nota. Todo está abierto para ver una de las carreras de mejor jerarquía de los últimos años.

El programa de sábado en San Isidro estará compuesto por 17 carreras que podrán seguirse desde las 12:30 a través de YouTube. Una jornada de estudio, apuestas, adrenalina y millones. Turf en estado puro. La fiesta está asegurada.

