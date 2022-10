Doña Jalea se destaca en el Especial José Hernández que se correrá en La Plata

La yegua Doña Jalea, con la monta del jockey William Pereyra, es firme candidata para ganar mañana el Especial José Hernández, una prueba sobre 1.500 metros con un premio de 879.120 pesos que se correrá en el sexto turno en el hipódromo de La Plata, en la reunión que comenzará a las 13 y terminará a las 20.

Doña Jalea es entrenada por el cuidador Carlos Daniel Etchechoury y tiene un récord de 6 victorias oficiales sobre14 carreras. En su última salida, el pasado 15 de septiembre venció por 3 cuerpos a Mery Laurent en una muy buena actuación.

La hija de Orpen tiene 5 años, está en muy buena forma y defiende los colores del stud San Benito.

Mañana volverá a enfrentarse con Mery Laurent, a la que ya le ganó por 3 cuerpos en 1m 30s o2/100 para los 1.500 metros.

Mery Laurent es una hija de Angiolo que corre el jockey Juan Villagra y que prepara Miguel Ángel Cafere, un entrenador que gana seguido en Palermo y en San Isidro. Tiene un récord de 7 triunfos oficiales sobre 18 competencias, es una yegua que evoluciona y puede poner en riesgo a la favorita Doña Jalea.

En tercer término está la yegua So Pra Mim, una hija de Remote que está en manos del entrenador Horacio Benesperi y cuenta con una campaña de 3 éxitos sobre 15 salidas oficiales. Las otras anotadas son Would You Like, Eraria y Zapping.

La reunión hípica en La Plata constará de 14 carreras en total, con el Hándicap José Hernández que se largará a las 16. Y habrá que elegir bien a la hora de apostar.

Con información de Télam