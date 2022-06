El español "Rafa" Nadal confirmó que jugará Wimbledon

El español Rafael Nadal, máximo ganador de torneos de Grand Slam con 22 trofeos, y considerado el mejor de la historia sobre superficie de polvo de ladrillo con su colección de 14 títulos en Roland Garros, anunció hoy que jugará desde el 27 de junio sobre el césped de Wimbledon.

"El tratamiento que hice en Barcelona no es algo que dé resultados inmediatos, pero se notan cambios, los he notado, sensaciones extrañas y me bajó el dolor articular, Viajaré el lunes a Londres y mi intención es jugar Wimbledon", comentó Nadal, de 36 años, en una rueda de prensa que ofreció en Palma de Mallorca.

El español conquistó su 14to. título en Roland Garros el 5 de junio pasado tras arrasar en la final al noruego Casper Ruud y luego puso en duda su presencia en Wimbledon debido a la persistente lesión que sufre en el pie izquierdo.

Sin embargo, "Rafa" realizó un rápido tratamiento en Barcelona con el especialista Angel Ruiz Cotorro y la mejoría fue de tal magnitud que le permitió entrenarse sobre césped en Mallorca y luego confirmar su presencia en Wimbledon.

"Después de tres años sin jugar en hierba hay que tener paciencia, cada día que pasó fui mejorando un poquito en las sensaciones. Me queda una semana de entrenamiento en Londres y espero que me sirva para llegar competitivo a Wimbledon, aunque el césped es la superficie donde por lo general hay poca lógica", añadió Nadal.

El español, campeón en Wimbledon en las ediciones de 2008 y 2010, intentará acabar con la hegemonía del serbio Novak Djokovic, quien ganó en forma consecutiva en 2018, 2019 y 2021 (en 2020 no se jugó el torneo por la pandemia de coronavirus).

Con información de Télam