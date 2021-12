Argentina debuta ante Georgia en la ATP Cup, torneo por equipos en Sydney

Los mejores tenistas del mundo participarán desde este sábado en la ATP Cup, un torneo por equipos en Sydney, a tres semanas del Abierto de Australia -primer Grand Slam del año- a jugarse en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero.

En la tercera edición del torneo, con un número reducido de países que compiten debido a los rebrotes de coronavirus en todo el mundo, Argentina integra el Grupo D junto con Georgia, Grecia y Polonia.

El equipo argentino está liderado por Diego Schwartzman (13 del ranking) y capitaneado por Alejandro Fabbri, uno de sus entrenadores (el otro es Juan Ignacio Chela). Federico Coria (63) dio positivo en su llegada a Australia, por lo que será reemplazado por Facundo Bagnis (76). El debut será esta noche frente a Georgia, desde las 20 (hora argentina, con transmisión de Star+).

El primer partido programado es Federico Delbonis (44) ante Aleksandre Metreveli (571), seguido por Schwartzman frente a Nikoloz Basilashvili (22). Por último, se hará el dobles, con jugadores a confirmar.

El grupo A está compuesto por Serbia, Noruega, Chile y España; el grupo B por Rusia, Francia, Italia y Australia; y el grupo C por Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos.

La ATP Cup tuvo bajas importantes por la pandemia: el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, decidió no jugar este torneo (se habla de que no está vacunado y no cumple con los requisitos que piden las autoridades sanitarias en Australia); en tanto que el ruso Andrey Rublev (5 del ranking), el español Rafael Nadal (6) y el canadiense Denis Shapovalov (14) fueron ausencias forzadas tras dar positivo en Covid-19, en el último caso cuando llegó a Australia, al igual que Coria.

Con la ausencia de Djokovic y varios jugadores del Top 10, Rusia, última campeona, figura como favorita. Alemania cuenta con el número tres del mundo, Alexander Zverev, y Grecia, la candidata del grupo de Argentina, con Stefanos Tsitsipas (cuatro).

La fase de grupos se jugará hasta el 6 de enero. En la primera semifinal, el vencedor del grupo A se cruzará con el ganador del grupo D, el 7 de enero. La segunda semi será el 8 entre los ganadores de los grupos B y C. Y la final se llevará a cabo el 9 de enero.

Con información de Télam