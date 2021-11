Matías Rossi y un fin de semana para el olvido

El argentino Matías Rossi, con el Toyota Corolla del Full Time Sports, no pudo redondear hoy el fin de semana pretendido en la undécima fecha del campeonato brasileño de Stock Car, que se desarrolló en el circuito de Santa Cruz do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul.

En la primera carrera de hoy, en la cual ganó Thiago Camilo (Chevrolet Cruze), el bonaerense de Del Viso, Matías Rossi, con el Toyota Gazoo Racing se retrasó en el cambio de neumáticos y perdió una vuelta, ante lo cual se ubicó 22° tras haber realizado previamente un interesante avance en la fila india.

La última competencia no lo tuvo mucho tiempo en pista, debido a que abandonó apenas se estaba cumpliendo la primera vuelta, por un inconveniente mecánico, cerrando así su participación en la penúltima fecha de Stock Car, carrera que ganó Ricardo Mauricio (Chevrolet).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El 12 de diciembre se disputará la última competencia del campeonato, en el autódromo "José Carlos Pace" de Interlagos, San Pablo, en donde Gabriel Casagrande (fue 4° y 6°) llegará como líder con 336 puntos y 25 de ventaja sobre Daniel Serra (5° y 10°), con quien definirá la corona 2021.

Con información de Télam