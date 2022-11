Sergio "Maravilla" Martínez anunció que vuelve a boxear

El ex campeón mundial superwelter y mediano Sergio "Maravilla" Martínez anunció hoy que reaparecerá el domingo 11 de diciembre próximo en el marco de la convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En diálogo con Télam, un entusiasmado Martínez aclaró que en las próximas horas tendrá precisiones acerca del nombre del oponente y del lugar específico de la pelea.

La convenció de la AMB tendrá lugar desde el 11 al 14 de diciembre próximo en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida, Estados Unidos.

A "Maravilla" urge volver a subir al cuadrilátero, puesto que ocupa un lugar entre los 10 primeros del ránking de la AMB y se mantiene inactivo desde el 27 de enero último.

Esa noche, en el Centro Wizink de Madrid, venció por decisión unánime al inglés Macaulay McGowan.

Desde que decidió volver a la actividad después de su contundente derrota frente al boricua Miguel Cotto (7 de junio de 2014 en el Madison Square Garden de Nueva York), el quilmeño Martínez se impuso en sus cuatro salidas rentadas.

Una de ellas fue frente al español José Miguel Fandiño (agosto de 2020 en Torrelavega); otra frente al finés Jussi Koivula (diciembre de 2020 en Torrelavega); una tercera ante el británico Brian Rosa (septiembre de 2021 en Valdemoro) y la referida presentación en enero versus McGowan.

El ex monarca superwelter y mediano admitió que la cercanía de la pelea lo tomó por sorpresa pero celebró no haber aflojado con su preparación física: "Menos mal que no he dejado de entrenar. Simplemente el sábado pasado me tomé un día de descanso y me vine a pasear a Marbella".

Martínez deduce que el 11 de diciembre subirá a pelear en peso supermediano, con un kilaje aproximado a los 74 y fracción.

Dueño de un brillante récord de 55-3-2 con 30 KOs, "Maravilla" sueña con el inusual acontecimiento de disputar un título mundial a los 48 años que cumplirá el 21 de febrero de 2023.

Con información de Télam