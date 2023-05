Sarmiento espera por la recuperación de Alejandro Donatti

Sarmiento de Junín espera por la recuperación de su defensor Alejandro Donatti, ausente en los últimos dos partidos, de cara a la visita del jueves a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la 18va. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Donatti, uno de los pilares de la última línea sarmientista, sufrió una lesión en su aductor derecho y todavía no está óptimo para reaparecer en el once, al punto que no estuvo ni en el banco de suplentes contra Unión y Huracán.

Es por eso que Israel Damonte esperará su evolución para saber si ingresará en el fondo en el lugar de Franco Sbuttoni.

Además, el lateral izquierdo Gabriel Díaz no estará nuevamente luego de un virus que le generó una parálisis facial y lo llevó a perderse los mismos juegos que Donatti pero no tiene fecha exacta de reaparición.

Lo positivo pasará por la vuelta de Emiliano Méndez tras cumplir su fecha de suspensión por acumulación de amarillas. El lugar que ocupará es el de Harrinson Mancilla, expulsado contra Huracán.

El equipo probable de Sarmiento es Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Alejandro Donatti o Franco Sbuttoni, Juan Insaurralde, Manuel García y Franco Quinteros; Lisandro López, Emiliano Méndez y Fernando Martínez; Luciano Gondou y Javier Toledo.

Sarmiento buscará este sábado contra Gimnasia en La Plata, a las 11.00, sumar para continuar afirmándose en su lucha por salvarse del descenso.

Con información de Télam