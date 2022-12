"Por físico, no me da miedo llegar a otro Mundial", afirmó Lewandowski

El experimentado goleador del seleccionado polaco Robert Lewandowski afirmó hoy que por su buena condición física no le da "miedo" pensar en jugar el próximo campeonato del mundo, a jugarse en Canadá, México y Estados Unidos, en 2026.

"Por físico, no me da miedo llegar a otro Mundial. Hay muchas más cosas que pueden influir, como todo lo que rodea al juego, tus ganas, tu felicidad. Todo eso pueden decidir si juegas más mundiales o no", expresó el goleador polaco en rueda de prensa, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, frente a Francia.

Lewandowski, de 34 años, también habló de la derrota ante el último campeón del mundo: "En la primera parte jugamos muy bien y creamos algunas ocasiones. Quizás, si hubiéramos marcado la que tuvimos, habría cambiado todo, pero su gol en el último minuto (de la primera parte) nos afectó".

Y agregó: "Luchamos en la segunda parte, lo intentamos, pero Francia tiene una gran calidad como equipo. Lo probamos todo, pero perdimos".

Polonia integró el grupo C del Mundial de Qatar donde se clasificó segundo a través del empate con México (0-0); la victoria sobre Arabia Saudita (2-0) y la caída ante Argentina (2-0). En octavos de final perdió sin atenuantes ante Francia, último campeón, por 3 a 1.

Con información de Télam