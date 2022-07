"Es muy intenso jugar en este equipo", admitió volante de River, Aliendro

El volante de River Plate Rodrigo Aliendro reconoció esta noche que es "muy intenso" jugar en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo y que termina "sin aliento" los partidos que le tocó jugar desde que llegó "y también las prácticas".

"La verdad que uno termina muy cansado los partidos, porque el ritmo al que se juega en este equipo no es sencillo de sostener", admitió a TNT un jadeante Aliendro, que de todas maneras fue una de las figuras de su equipo en la victoria por 1 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Pero esto no es solamente en los partidos, sino que también las prácticas son muy intensas. Y desde que llegué, la verdad que no vi ninguna crisis como dijeron por ahí. Acá lo que encontré es un grupo muy unido ", destacó el ex Colón, de Santa Fe.

Por su parte, el debutante delantero colombiano Miguel Borja también verificó que el "ritmo de juego de River es muy exigente", pero a la vez le agradeció "a Dios por esta oportunidad de llegar a un club como éste".

"Me sentí bien y estuve cerca de convertir en mi primer partido, pero el arquero de Gimnasia (Rodrigo Rey) me tapó muy bien. Fue mérito suyo. Me siento bien desde que llegué, porque además conocía a algunos compañeros de Colombia, como el caso de Agustín Palavecino", resaltó.

El goleador de la noche, el también retornado desde Colón, Lucas Beltrán, rescató que es "muy bueno que se abra el arco", pero le dio valor a su conquista "porque sirvió para volver al triunfo", después de dos derrotas y un empate en los tres juegos anteriores por el campeonato de la Liga Profesional.

Con información de Télam