"Ver jugar a Racing me llena de orgullo", resaltó Gago pese a la eliminación

El director técnico de Racing, Fernando Gago, destacó hoy que "ver jugar" a su equipo lo "llena de orgullo", aunque admitió su "bronca y dolor" por no llegar a la final de la Copa de la LPF al ser eliminado por Boca en la definición por penales tras igualar 0-0.

"La ovación del final se la ganaron los futbolistas. Por la forma en que jugamos, en lo que propusimos. Pero el fútbol es esto: genera bronca, dolor. Es un deporte injusto", consideró Gago en la conferencia de prensa tras la eliminación en cuartos de final en el estadio de Lanús.

"Se gana, se pierde pero me voy satisfecho. Ver jugar a este equipo me llena de orgullo", valoró justamente quien fuera hasta hace poco tiempo atrás el volante central de Boca.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por eso 'Pintita' esgrimió: "Me crié en Boca. Hoy me tocaba enfrentarlo y quería ganar por mi equipo y nada más. Lo del pasado no iba a cambiar mis sentimientos. Pero yo no estoy para hablar de Boca".

En cuanto al desarrollo del juego, expuso que "se dio un partido como se había hablado. Se sabía por dónde atacar y por dónde conseguir la ventaja numérica. Así se logró, solo faltó la definición. Igual me gustó el equipo".

Por último, como con cierta resignación, aunque con otro desafío por delante, Gago apuntó: "Ahora hay que ir por la Copa Sudamericana, que es lo único que nos queda por el momento".

Racing volverá mañana por la tarde a los entrenamientos con vista al compromiso con Melgar, de Perú, con quien comparte el primer puesto con 9 puntos en el grupo B de la Copa Sudamericana, enfrentándose el próximo miércoles a las 21.30, en Avellaneda.

Con información de Télam