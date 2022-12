E PSG dejará de jugar en el Parque de los Príncipes porque no aceptan venderle el estadio

El presidente del París Saint Germain, el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, decidió iniciar la construcción de un nuevo estadio debido a que el Ayuntamiento de París siempre pone excusas para no venderle el Parque de los Principes, escenario en donde juega el equipo de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe.

En una entrevista a L'Équipe, el qatarí avisó: "Llevamos cinco años intentando comprar el Parque de los Príncipes. El Ayuntamiento nos dijo siempre que iba a negociar después del nombramiento del nuevo alcalde, después del presidente... Son cinco años perdidos. Podríamos haber construido un nuevo estadio".

El presidente de PSG agregó: "Miren los otros clubes, nosotros necesitamos no sé cuántos acuerdos para poder ampliarlo. No avanzamos en las negociaciones. Les diré que nos vamos si no quieren aceptar nuestra oferta. No amenazamos. Les daremos la mano y les diremos adiós. El Parque de los Príncipes no tendrá ningún valor sin el PSG".

También tuvo palabras para Emmanuel Gregoire, adjunto del Ayuntamiento, y no tuvo límites para cuestionarlo: "Habla mucho, a la cara nos dice una cosa y después en el periódico dice otras. No es aceptable eso y si hay un problema se discute a la cara. Si yo tengo un mensaje, se lo digo directamente".

Con información de Télam