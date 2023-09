Primera C

El puntero San Martín de Burzaco recibirá mañana a Laferrere en la Primera C

San Martín de Burzaco, único puntero, recibirá a Deportivo Laferrere, en uno de los cuatro encuentros a jugarse mañana por la 34ta. fecha de la Primera C, que otorgará tres ascensos directos a Primera B en 2024 y otro más a través de un torneo reducido.

El encuentro se jugará en el estadio de Francisco Boga, desde las 20, con Mariano Seco como árbitro.

Los otros partidos de mañana se jugarán desde las 15:30 y serán Justo José de Urquiza-Leandro N. Alem, Real Pilar-Puerto Nuevo y Sportivo Italiano-Deportivo Español.

San Martín tiene 61 unidades y sin quedar libre está a 11 unidades de Liniers que es el cuarto y está muy cerca del ascenso; mientras que Laferrere está séptimo con 49 a tres de J. J. Urquiza, que está tercero.

Los tres primeros suben a la B, los ubicados entre el cuarto y 11mo. jugarán el reducido por el cuarto ascenso. No habrá descensos ya que en 2024 se fuisionarán la C y la D, pero los dos últimos no podrá ascender en la próxima temporada.

La nómina de partidos se completará de

. Domingo: Liniers-Yupanqui y Luján-Midland, a las 15:30.

. Lunes: General Lamadrid-Victoriano Arenas, Central Córdoba-Atlas y Berazategui-Claypole, a las 15:30. Libre: Excursionistas.

+ Posiciones +

San Martín 61 puntos; Excursionistas 55; J. J. Urquiza 52; Liniers y Italiano 50; Deportivo Laferrere, Midland y Claypole 49; Lamadrid 47; Atlas 46; Español 43; Luján 40; Real Pilar 38; Berazategui y Central Córdoba 37; Leandro N. Alem 31; Puerto Nuevo 30; Yupanqui 25; y Victoriano Arenas 24.

