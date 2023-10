"El objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos", afirmó el entrenador de Las Leonas

(Por Marcos González Cezer).- El entrenador del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Fernando Ferrara, aseguró que el objetivo de Las Leonas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 será "clasificar directamente a los Juegos Olímpicos de París (2024)" y destacó que el equipo "se está preparando de la mejor manera" para la cita continental.

Para el DT, el reto en Chile es "el de seguir creciendo en nuestro juego colectivo como objetivo de rendimiento y el de clasificar directamente a los Juegos Olímpicos de París como objetivo de resultado. Es el torneo que nos permitiría de clasificar directos y focalizarnos lo antes posible en la preparación especifica para los Juegos Olímpicos".

Como jugador, Ferrara militó en el club Ciudad de Buenos Aires, obtuvo dos medallas en Juegos Panamericanos (plata en Indianápolis 1987 y oro La Habana 1991) y compitió en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 (octavo puesto), Barcelona 1992 (undécimo) y Atlanta 1996 (noveno).

El entrenador estará acompañado en su cuerpo técnico por la exleona Alejandra Gulla, Santiago Capurro y Mario Almada como asistentes; Carlos Medeiro y Guillermo Hileman en la preparación física; Gonzalo Romero como analista de videos; Fernando Fioroni (entrenador de arqueros) y María Victoria Villalba (jefe de equipo).

El equipo argentino, campeón mundial en Perth 2002 y Rosario 2010, logró, además, tres preseas de plata en el torneo ecuménico: Mandelieu, Francia, 1974; Berlín 1976 y Dublín 1994, y tres medallas de bronce: Madrid 1978 y 2006 y La Haya 2014.

Argentina obtuvo también la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020 y la de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Las jugadoras que competirán en Chile son Clara Barberi, Agustina Gorzelany, Cristina Cosentino, Juana Castellaro, Valentina Costa Biondi, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Agostina Alonso, Sofía Toccalino, Sofía Cairo, Rocío Sánchez Moccia, María José Granatto, Julieta Jankunas, Eugenia Trinchinetti, Pilar Campoy, Agustina Albertario, Valentina Marcucci y Delfina Thome son las convocadas en el equipo argentino. Marcucci y Thome viajarán en calidad de reservas.

Las Leonas, que en el torneo buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, compartirán el grupo A con Estados Unidos, Uruguay y Trinidad y Tobago.

Del otro lado se encuentran Chile, Canadá, México y Cuba. El debut de las argentinas será el jueves 26 de octubre a las 9.30.

Solamente el campeón panamericano accederá a la cita olímpica del año próximo en forma directa, por lo que es el máximo objetivo del año para Las Leonas, que fueron medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped disputó nueve ediciones de Juegos Panamericanos en los que conquistó siete veces la medalla de oro (Indianápolis 1987, La Habana 1991, Mar del Plata 1995, Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007 y Lima 2019) y dos veces la presea de plata: Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

-Télam: ¿Qué reto te trazaste para los Juegos Panamericanos?

-Fernando Ferrara: El de seguir creciendo en nuestro juego colectivo como objetivo de rendimiento y el de clasificar directamente a los Juegos Olímpicos de París como objetivo del resultado. Es el torneo que nos permitiría de clasificar directos y focalizarnos lo antes posible en la preparación especifica para los Juegos Olímpicos.

-T: ¿Cómo definís al equipo argentino que competirá en Chile? ¿Qué características tiene y cuáles son mayores virtudes y defectos?

-FF: Un equipo compacto en los ofensivo y lo defensivo; agresivo en el ataque y atento en defensa, dinámico e intenso en el juego con jugadoras importantes en cada línea de juego y un córner corto importante.

-T: ¿Cómo fue la preparación para los Panamericanos y en qué nivel llegará el equipo?

-FF: En el primer semestre del año, además de los entrenamientos, aprovechamos los partidos de Pro League y la gira a España con una parte del equipo en Argentina y mitad de equipo jugando en Europa. En lo que va de este segundo semestre, entrenando muchas cosas específicas del sistema de juego y agregando otras nuevas ya que por el compromiso de las chicas tenemos el equipo completo en Argentina y podemos hacerlo. Teniendo competencia interna entre nosotros y sobre todo también con equipos masculinos.

-T: ¿Cuáles son los rivales con los que Argentina peleará medallas?

-FF: Creo que sin subestimar a nadie va a haber cinco equipos que van a dar pelea para medallas en estos juegos Panamericanos: Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá y Uruguay.

-T: ¿Cómo son los entrenamientos del equipo? ¿Cuántos días por semana y cuántas horas por día?

-FF: Entrenamos prácticamente todos los días entre cuatro y siete horas por día, según el tipo de entrenamiento. En algunos, en jornadas de doble turno por la mañana y por las tarde. Hay una parte parte física que se desarrolla en el gimnasio o en la cancha; una parte técnico táctica que se desarrolla en la cancha y también, a través de video análisis, charlas colectivas e individuales con las jugadoras. Hay otra parte de entrenamientos específicos por rol y de situaciones de juego importantes como los córners cortos que en el hockey son una herramienta fundamental y este año incorporamos yoga enfocado sea en la parte física que mental.

-T: Todos los deportistas que irán a Chile están becados por las Secretaría de Deportes de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENard) ¿Cómo evalúas ese apoyo?

-FF: Si, todas están becadas por el Enard y la SDN. La verdad que es muy importante. Agradezco a las autoridades que, a pesar de los inconvenientes económicos del país, siempre estuvieron atentos con las actualizaciones de los valores de las Becas. Se valora y se agradece.

-T: Te pido un concepto sobre características y rasgos distintivos de Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Uruguay, los rivales de Las Leonas en la zona A de los Juegos Panamericanos.

-FF: Estados Unidos va a ser un equipo físico como nos tiene acostumbrados que va a llegar bien preparado por que siempre aceleran su preparación en el ultimo periodo. Trinidad y Tobago es un equipo con muchas ganas, con poca competencia/experiencia Internacional de primer nivel y Uruguay es un equipo aguerrido que también va a llegar preparado porque es la ves que mas se se prepararon para un juego Panamericano.

-T: Agustina Albertario expresó: "A mí me gustaría enfrentarme con ellas, para tener revancha de los Odesur, ya que me tocó verlo desde afuera y quedé con una espina clavada" ¿Coincidís? ¿También te quedaste de ese modo?

-FF: Entiendo que Agustina, como jugadora, lo viva de esa manera, más con la impotencia de verlo por televisión en esa ocasión y por cómo se dio el partido con tantos ingresos y cortos generados que en ese caso no fuimos eficaces. Pero la verdad es que no estoy pensando en eso. Estoy pensando primero en pasar la Zona y después cualquiera que toque van a ser partidos definitorios. Así que es lo mismo. No tengo preferencia de rivales.

