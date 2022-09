Los Pumas sufrieron una categórica derrota frente a los All Blacks en el Rugby Championship

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, sufrió esta madrugada una categóricamente derrota ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda por 53 a 3, en un partido jugado en la ciudad de Hamilton y válido por la cuarta fecha del Rugby Championship, torneo que se completa con Australia y Sudáfrica.

El encuentro se jugó en el Waikato Stadium de la ciudad neozelandesa de Hamilton y el parcial del primer tiempo fue de 24 a 3 en favor de los oceánicos.

En un partido claramente favorable a los All Blacks, como lo indicó el score final con 50 puntos de diferencia, Los Pumas fue poco y nada lo que pudieron hacer en un marcado monologo de los tricampeones del mundo y un retroceso luego del "batacazo" argentino del sábado pasado con el histórico triunfo por 25 a 18.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego de la cuarta fecha, en la que Australia cayó de local en Sydney, frente a los campeones del mundo, Sudáfrica, por 24-8, los All Blacks quedaron como líderes.

Los All Blacks son punteros del Rugby Championship con 10 puntos, seguidos por Argentina, Australia y Sudáfrica, los tres con 9.

De esta manera, Los Pumas que disputarán la serie de dos encuentros frente a Sudáfrica, mantienen intactas las posibilidades de consagrarse por primera vez campeones del prestigioso certamen.

Los All Blacks se tomaron revancha y fueron implacables durante los ochenta minutos del encuentro y con un dominio en todas las facetas del juego, ya que marcaron siete tries a través de Ethan de Groot, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Ardie Savea, Brodie Retallick y Beauden Barrett.

Por su parte, Richie Mo'unga sumó dos penales y cuatro conversiones, mientras que su fullback, Jordie Barrett, también marcó dos conversiones..

Argentina solo anotó a través de un penal convertido por su pateador Emiliano Boffelli en el primer tiempo.

Nueva Zelanda recuperó su imagen como uno de los equipos más sólidos del rugby mundial en su mejor actuación de la temporada, que con su triunfo frente a Los Pumas alcanzaron su tercer triunfo, los dos anteriores frente a Irlanda y y Sudáfrica.

Otro tema relevante, era que una eventual caída de los All Blacks hubiera marcado el fin del ciclo del entrenador Ian Foster, cuestionado por la derrota ante Los Pumas del sábado pasado.

Desde el comienzo del encuentro jugado bajo una intensa lluvia, el equipo local sometió a Los Pumas en todas las facetas del juego, alcanzó un claro dominio en el manejo de la pelota, aprovechando los errores de los argentinos para alcanzar un parcial de 24-3.

En la parte complementaria, Los Pumas mostraron una mejoría en el control de la pelota y contaron con dos posibilidades de try que no se consumaron por errores propios.

Los Pumas desaprovecharon dos pelotas rescatadas por el octavo Pablo Matera y Marcos Kremer, para así quebrar el ingoal local, la mas clara desperdiciada por Thomas Gallo.

El equipo argentino sufrió además la amonestación de Tomás Lavanini lo que le dio mayor ventaja a los All Blacks que con un sólido esquema de juego ofensivo avasalló a la defensa argentina que sufrió cuatro conquistas más.

El conjunto oceáníco fue impiadoso con Los Pumas en un esquema de juego arrollador que no dejó lugar a ninguna sorpresa como en el partido anterior.

Los Pumas además de ser superados en todos los aspectos mostraron momentos de desconcentración y sin posibilidades de llevar peligro al ingaol de Nueva Zelanda al no contar con pelotas limpias y en consecuencia solo atinaron a frenar los ataques del rival.

En el balance final, Los Pumas la semana anterior lograron un histórico triunfo en Christchurch y en esta jornada perdieron por 50 ante un rival que mostró su mejor versión.

Lo más destacable en la derrota fue el octavo Pablo Matera y el wing Santiago Cordero, los demás rindieron por debajo de sus posibilidades.

De esta forma, el conjunto "albiceleste" suma su tercera derrota desde la llegada del entrenador australiano Cheika, perdió hace un mes frente a Escocia (6-29) y en el Rugby Championship con Australia (26-41) y con Nueva Zelanda (3-53).

En las últimas dos fechas del torneo, Los Pumas se medirán dos veces con Sudáfrica: el 17 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield y una semana después en la ciudad de Durban.

- Síntesis -

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei'aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Ingresaron: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali'i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador Michael Cheika.

Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta, Lucio Cinti.

Tantos en el primer tiempo. 2' penal Mo'unga (NZ), 10' try de Groot convertido por Mo'unga (NZ), 18' try Clarke convertido Mo'unga (NZ), 33' penal Boffelli (A), 37 'try Ioane convertido por Mo unga (NZ). Resultado parcial. Nueva Zelada; 24-Argentina 3

Amonestado en el primer tiempo: 35' Tomás Lavanini (A)

Tantos en el segundo tiempo: 6`penal Mo'unga (NZ), 21 ' try J. Barrett convertido por Mo'unga (NZ), 27' try Savea (NZ), 34' try Retallick convertido por J Barrett (NZ) y 41 try B. Barrett convertido por J Barret (NZ). Resultado final: Nueva Zelanda 53 -Argentina 3

Amonestado en el segundo tiempo: 16' Newell (NZ).

Arbitro: Nick Berry (Australia).

Asistentes: Nika Amashukeli (Geoegia) y Jorday Way (Australia).

Estadio: Waikato Stadium (Hamilton).

Con información de Télam