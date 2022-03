Riestra ganó y es uno de los punteros del torneo de la Primera Nacional

Deportivo Riestra le ganó hoy a San Martín de San Juan por 1 a 0, como visitante, se colocó como uno de los punteros de la Primera Nacional de fútbol, junto con Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, y sumó su segundo triunfo consecutivo en la continuidad de la cuarta fecha.

El mediocampista Gustavo Fernández marcó a los 30 minutos de la segunda parte para el equipo del Bajo Flores, resultado que le permitió llegar a las 10 unidades y ser uno de los punteros del certamen; San Martín, en cambio, es 21ro con 4 unidades.

Guillermo Brown de Puerto Madryn, por su parte, le ganó a Flandria 1 a 0, como local, para subir al quinto lugar en el torneo de la Primera Nacional.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El delantero Flavio Ciampichetti convirtió para el equipo patagónico a los 24 minutos del primer segmento, gol que permitió celebrar la tercera conquista en el torneo.

Con este resultado, Guillermo Brown ascendió al quinto lugar con 9 puntos y se colocó a 1 unidad de los punteros Brown de Adrogué, San Martín (Tucumán), Riestra y Belgrano (todos con 10); Flandria, en tanto, se mantiene en el último lugar de la tabla con 1 punto.

A su vez, Chacarita igualó como local ante Temperley 2 a 2. El volante Rodrigo González (13m PT) y el mediocampista Saúl Nelle (43m ST) marcaron para el "Funebrero"; el atacante Franco Toloza (22m ST) y Tobías Reinhart (28m ST) lo igualaron para los "Gasoleros".

El resultado colocó a Chacarita en el 14to lugar con 5 puntos y Temperley es 17mo con 4 unidades.

Otro resultado de la jornada: Sacachispas 1 - Deportivo Maipú (Mendoza) 1.

Luego, jugaban Atlético Rafaela-Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever-Atlético Güemes de Santiago del Estero y Atlético Mitre de Santiago del Estero-Quilmes.

Mañana cerrarán la cuarta fecha: 17:00, San Telmo-All Boys (TyC Sports); 19:05, Ramón Santamarina de Tandil-Almirante Brown (TyC Sports); 21:10, Ferro-Independiente Rivadavia de Mendoza (TyC Sports).

=Resumen de la cuarta fecha de la Primera Nacional=

-Viernes: Brown de Adrogué 1 - Deportivo Morón 0; Tristán Suárez 3 - Alvarado de Mar del Plata 3; San Martín de Tucumán 2 - Estudiantes de Río Cuarto 0.

-Sábado: Atlanta 1 - Belgrano 1; Defensores de Belgrano 1 - Deportivo Madryn 2; Agropecuario Argentino 2 - Almagro 2; Instituto 2 - Nueva Chicago 1; Estudiantes de Buenos Aires 2 - Villa Dálmine 2.

-Hoy: Brown (PM) 1 - Flandria 0; Chacarita 2 - Temperley 2; Sacachispas 1 - Deportivo Maipú (Mendoza) 1; San Martín de San Juan 0 - Deportivo Riestra 1; Atlético Rafaela - Gimnasia (J); Chaco For Ever - Güemes (SdE); Mitre (SdE) - Quilmes.

Libre: Gimnasia de Mendoza.

-Posiciones: Brown (A), San Martín (T), Riestra y Belgrano, 10 puntos; Brown (PM), 9; Deportivo Maipú e Instituto, 8; All Boys, Almagro y Deportivo Madryn, 7; Gimnasia (J) y Almirante Brown, 6; Chaco For Ever, Chacarita y Estudiantes (RC), 5; Independiente Rivadavia, Temperley, Tristán Suárez, Alvarado, Atlanta, y San Martín (SJ), 4; Gimnasia (M), Santamarina, Quilmes, Estudiantes (BA), Sacachispas, Ferro y Morón, 3; Güemes (SdE), Agropecuario, Nueva Chicago, Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano y Villa Dálmine, 2; Mitre (SdE), San Telmo y Flandria, 1.

Con información de Télam