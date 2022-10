Ferro y Almagro cierran en Caballito la fase regular de la Primera Nacional

Ferro Carril Oeste, sin ningún objetivo en juego, y Almagro, ya clasificado al torneo Reducido por el segundo ascenso, cerrarán esta noche la fase regular de la Primera Nacional, que se adjudicó Belgrano de Córdoba.

El partido se jugará en el estadio Ricardo Etcheverri, en el barrio porteño de Caballito, desde las 21.10 y con transmisión de la señal TyC Sports.

Finalizado el torneo en su fase regular, los equipos clasificados para disputar el segundo ascenso son los siguientes:

Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Almagro, Estudiantes de Buenos Aires, Independiente Rivadavia de Mendoza, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano y Deportivo Morón.

Estos equipos se cruzarán para determinar el segundo ascenso a la Liga Profesional 2023. Instituto ingresará en semifinales y San Martin de Tucumán en cuartos de final, por haberse ubicado segundo y tercero respectivamente en la tabla general.

El resultado de esta noche sí tiene importancia para Almagro (57, +4), ya que con un triunfo superará la línea de Estudiantes de Caseros (57, +6) y de Estudiantes de Río Cuarto (58), e igualará los puntos de All Boys (60), aunque el equipo de Floresta lo supera en diferencia de gol (+12).

La ubicación final del equipo "tricolor" determinará el orden de los cruces de octavos de final, en donde el único partido ya definido es Gimnasia de Mendoza ante Deportivo Morón.

--Posiciones finales:

Belgrano 79 puntos (x); Instituto 68; San Martín (T) 66; Gimnasia (M) 64; All Boys 60; Estudiantes RC 58; Almagro y Estudiantes 57; Indep. Rivadavia 56; Chaco For Ever 55; Dep. Riestra y Defensores 54; Dep. Morón 53; San Martín (SJ) 51; Chacarita 48; Deportivo Madryn, Atlanta y Quilmes 46; Dep. Maipú (x) y Mitre 45; Ferro, Brown (A) y Gimnasia (J) 44; Brown (PM) 43; Almirante Brown 42; Temperley 41; Güemes y San Telmo 39; Atlético de Rafaela, Agropecuario y V. Dálmine 38; Alvarado 37; T. Suárez 35; N. Chicago 32; Flandria 31; Santamarina (xx) 29; Sacachispas (xxx) 27

(x) Campeon, ascendió a la LPF

(xx) se le descontaron tres puntos

(xxx) descendió al Federal A

(xxxxx) descendió a la Primera B.

Con información de Télam