Deportivo Maipú empató y no se pudo acercar a Chacarita líder de la Zona B de la Primera Nacional

Deportivo Maipú, de Mendoza empató hoy sin goles ante Deportivo Madryn, como local, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, y no pudo acercarse a Chacarita, líder de la Zona B de la Primera Nacional, tras jugar uno de los encuentros que cerraron la 31ra. fecha del grupo.

El equipo patagónico sufrió la expulsión del delantero Leonardo Marinucci a los 47 minutos del primer tiempo, por lo que jugó la segunda etapa con diez jugadores en el campo de juego.

La igualdad mantuvo a Deportivo Maipú en la tercera posición de la Zona, ahora con 59 puntos y a 3 del líder, Chacarita (61), a falta de tres fecha para finalizar el torneo.

En tanto que Deportivo Madryn subió al décimo lugar y se acercó a la zona de Reducido, con 41 unidades.

Luego jugarán por la Zona A, All Boys-Almirante Brown y cerrarán la fecha del grupo.

La programación completa de la Primera Nacional es esta:

Zona A -35ta. fecha-

-Sábado-

Agropecuario 3 (Martín Rivero, Alejandro Melo y Julián Marcioni) - Flandria 0; San Telmo 3 (Erik Bondencer, Rodrigo González y Benjamín Giménez) - Gimnasia, de Mendoza (Matías Nouet y Maximiliano Padilla); Temperley 3 (Facundo Krüger -2- y Adrián Arregui) - Patronato 1 (Nazareno Solís); y San Martín, de Tucumán 1 (Emanuel Dening -de penal-) - Güemes, de Santiago del Estero 1 (Lucas Cano).

-Domingo-

Guillermo Brown, de Puerto Madryn 1 (Martín Pino) - San Martín, de San Juan 0; Almagro 1 (Gastón Blanc) - Alvarado, de Mar del Plata 1 (Francisco Ramírez); Nueva Chicago 0 - Deportivo Morón 0; y Estudiantes, de Río Cuarto 1 (Luis Silba) - Defensores de Belgrano 0.

-Hoy-

. A las 21:10, All Boys-Almirante Brown

Tuvo jornada libre Defensores Unidos, de Zárate.

Zona B -31ra. fecha-

-Viernes-

Independiente Rivadavia, de Mendoza 2 (Jonás Aguirre y Alex Arce) - Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler).

-Sábado-

Chacarita Juniors 2 (Matías Rodríguez y Claudio Pombo) - Quilmes 2 (Gabriel Díaz e Iván Ramírez); y Chaco For Ever 2 ( Nicolás Silva y Matías Romero) - Estudiantes, de Buenos Aires 1 (Martín Garnerone).

-Domingo-

Mitre, de Santiago del Estero 3 (Marcos Sánchez y Santiago Rosales -2-) - Brown, de Adrogué 0; Atlanta 1 (Juan Galeano) - Ferro 1 (Nahuel Arena); Tristán Suárez 1 (Gonzalo Bergessio) - Gimnasia, de Jujuy 2 (Diego Nakache y Nicolás Miracco); Racing, de Córdoba 1 (José Méndez) - Deportivo Riestra 0; y Aldosivi 1 (Elías Brítez) - Villa Dálmine 1 (Vicente Barberini).

-Hoy-

Deportivo Maipú 0 - Deportivo Madryn 0.

+ Posiciones+

- Zona A

San Martin (T) 54 puntos; Agropecuario y Almirante Brown 54; Temperley y Estudiantes (RC) 52; Dep. Morón 51; San Martin (SJ) 49; Def. de Belgrano 47;9 Nueva Chicago, Gimnasia (M) 46 y Def. Unidos 46; Guemes (SdE) 44; Alvarado 41; All Boys 39; Patronato 38; Brown (PM)* 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 29.

-*Se le descontaron 3 puntos a Brown (PM) por incidentes en fecha 24.

- Zona B

Chacarita 62 puntos; Ind Rivadavia 61; Dep. Maipú 59;At. Rafaela 52; Quilmes 47; Ferro 44 y Brown (A) 44; Dep Riestra y MITRE (SdE) 43; Deportivo Madryn y Gimnasia (J) 41; Racing (C) 35, Atlanta y Estudiantes (BA) 35; Aldosivi 33 y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20.

- El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

- Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

- El último de cada zona desciende.

- Los anteúltimos de cada zona jugarán entre sí para definir el tercer descenso.

Con información de Télam