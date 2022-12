Pese a igualar récord goleador, Kane admitió su "angustia" por marrar un penal

El delantero del seleccionado inglés Harry Kane, quien hoy igualó el récord de Wayne Rooney como máximo goleador de Inglaterra con 53 tantos, apuntó vivir una sensación de "angustia" por fallar otro penal en el partido con su par de Francia (1-2), resultado que representó la eliminación del elenco británico de la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Siento angustia. Es difícil de aceptar para mí personalmente y para el equipo haber fallado en el segundo penal", reconoció Kane en declaraciones para BBC Sports, al término del encuentro.

"Será algo con lo que tendré que vivir y enfrentarme continuamente de aquí en adelante", agregó el atacante del Tottenham, de 29 años.

Kane falló un segundo penal, a poco del final, elevando el remate final ante la presencia de su compañero de equipo londinense, Hugo Lloris.

La conversión hubiese supuesto el 2-2 en la pizarra y una eventual definición de la serie de cuartos de final en tiempo suplementario. .

"No podría estar más orgulloso de los muchachos. Tuvimos mejores hechizos, mejores oportunidades, pero el fútbol se reduce a pequeños detalles", apuntó el atacante.

"No puedo criticar mi preparación o los detalles antes del juego. Me sentí confiado al tomarlo (el segundo penal). Simplemente no lo ejecuté como quería", evaluó Kane sobre el remate que se fue por sobre el travesaño del arco francés.

Con información de Télam