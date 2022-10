Messi lesionado, Dybala en duda para el Mundial, Ángel Correa ilusionado y amistoso confirmado

Las noticias en el arranque de la semana no resultaron buenas para el entrenador del seleccionado argentino, ya que el capitán Lionel Messi tiene "una pequeña molestia en el gemelo derecho" según el parte médico de Paris Saint Germain y se perderá el partido de Champions League de mañana en Francia ante el portugués Benfica, mientras que lo de Paulo Dybala parece mucho más severo y su participación en el Mundial de Qatar está en serias dudas.

El lunes arrancó con el escueto informe de PSG que renovó la preocupación por Messi, ya que el hecho de que se perdiera el partido por la Ligue 1 ante Reims (0 a 0) parecía hasta lógico luego de que se retirara con esa misma molestia a 10 minutos del final del partido ante Benfica jugado en Lisboa la semana pasada, por la tercera fecha de la fase de grupos (1-1).

Pero cuando hoy se dio a conocer que mañana tampoco podrá estar en el juego contra el mismo equipo portugués a jugarse mañana en el Parque de los Príncipes parisino, ya el panorama cambió, porque la incertidumbre sobre el punto exacto de su lesión se mantiene.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Y mientras esto ocurría con Messi, quien alguna vez dijo que era "difícil" que jugaran juntos por tener características de juego en tiempo y espacio similares, el cordobés Dybala, recibía también un primer diagnóstico preocupante de cara a su gran posibilidad de ir al Mundial.

Es que en la ecografía que le realizaron los médicos de la Roma en el bíceps femoral izquierdo se observó una ruptura fibrilar con una consecuente e importante hematoma, lo que derivó en una inflamación que les impidió a los facultativos profundizar en la determinación del grado preciso de la lesión y, a partir de ello, conocer el tiempo estimativo que le demandará la recuperación.

Eso recién podrá conocerse con mayor precisión cuando mañana le realicen al ex Juventus unos estudios más exhaustivos, ya con la zona afectada más desinflamada.

Por lo observado hoy, los médicos abrieron un abanico amplio sobre los tiempos de recuperación, que irían de cuatro a ocho semanas, algo que en el primer caso le permite a Dybala conservar sus esperanzas de estar en Qatar, pero no así en el segundo.

La lesión se le provocó cuando ayer, a los tres minutos del complemento anotó de tiro penal el gol de la victoria por 2 a 1 sobre Lecce por la liga italiana e inmediatamente debió salir renqueando del campo de juego con gestos de evidente dolor y preocupación por lo que se venía.

A 40 días exactos del comienzo del Mundial, el 20 de noviembre, para el próximo viernes 21 de octubre los 32 seleccionado participantes deberán entregar juna primera nómina de convocados con 35 integrantes, de los cuales deberá surgir la lista definitiva que estará en Qatar con 26 componentes y que debe ser entregada el 14 del mes próximo. Al día siguiente la FIFA las hará públicas.

Si Dybala finalmente no pudiera estar en el Mundial crecerían las acciones para que ese espacio entre los delanteros lo ocupe Ángel Correa, el hombre de Atlético de Madrid que el sábado justamente anotó los dos tantos en la victoria del "colchonero" sobre Girona por 2 a 1 en la liga española.

En principio Scaloni conformaría la lista final de 26 integrantes con tres arqueros, nueve defensores, siete volantes y siete delanteros.

"A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Creo que el grupo está muy bien porque lleva mucho tiempo trabajando y las cosas están saliendo bien. Y yo me siento parte del plantel, porque cada vez que me tocó jugar creo que cumplí con las expectativas", estimó hoy Correa en diálogo con TyC Sports.

"Por eso, ojalá esté adentro de la lista. Es para lo que trabajo, porque representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de poder estar siempre y poder acompañar a este grupo y disfruto de ponerme la camiseta celeste y blanca. Ya estuve en una lista previa para ir a Rusia en 2018 y me quedé afuera. Eso me dolió mucho y no quisiera que me pase nuevamente", confesó el ex San Lorenzo.

Si bien esa lista final se conocerá el 14 de noviembre, lo concreto es que en el caso de Argentina ya se conocerá previamente, porque el grupo se unirá con el cuerpo técnico en Madrid tres días antes, para luego viajar todos juntos a Emiratos Árabes, donde hoy se confirmó que jugará un último amistoso premundialista frente al seleccionado local dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena el miércoles 16, a las 12.30 de Argentina, en el estadio Mohamed Bin Zayed, de Abu Dhabi.

Previamente, el domingo 13 los capitaneados por Messi realizarán un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Nahyan, de Abu Dhabi.

Allí esperan estar Dybala y Correa, que pelean por un lugar contra adversarios diferentes: el cordobés lucha contra una severa lesión; el rosarino compite con otros compañeros de niveles futbolísticos parejos. Los dos prometen dar pelea hasta el 14 de noviembre.

Con información de Télam