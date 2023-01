Los Gladiadores jugarán mañana ante Noruega su segundo partido de Mundial

(Agrega declaraciones de DT de Los Gladiadores)

El seleccionado argentino masculino de handball, Los Gladiadores, jugará mañana ante Noruega el segundo partido del Grupo F del Mundial que se disputa en Polonia y Suecia.

Los Gladiadores perdieron, el viernes, en su debut en el certamen, ante Países Bajos por 29 a 19, en un partido que se jugó en el Tauron Arena de la ciudad polaca de Cracovia y en el que Diego Simonet y James Parker, con cinco goles cada uno, fueron los máximos goleadores del equipo argentino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"¿Qué me dejó ese partido? Darme cuenta de que tenemos jugar mejor para ganar. No lo hicimos bien. No podemos errar veinte lanzamientos al arco. Eso hace que el rival se nos vaya en el marcador", expresó el entrenador de Los Gladiadores, Guillermo Milano en declaraciones a Télam desde Polonia.

Argentina jugará desde las 16,30 en Cracovia, ante Noruega, subcampeón de los Mundiales 2017 y 2019 y quinto en el Campeonato Europeo 2022, y que superó a Macedonia del Norte por 39-27 en la primera fecha.

"Noruega es uno de los mejores equipos del mundo. Va a ser muy difícil pero tenemos que tratar de ser competitivos y preparar todo para el tercer partido", destalló Milano, oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires, y quien reemplazó en 2021 al español Manuel Cadenas, que llegó al equipo argentino en 2017, y dejó el cargo después de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Países Bajos recibió junto a Eslovenia la invitación (wild card) por parte de la IHF como reconocimiento a su ascenso en el deporte y su buena actuación en el campeonato europeo.

El equipo dirigido por Guillermo Milano inició así su 14ta. participación mundialista consecutiva con la ilusión de superar el histórico undécimo puesto obtenido en la última edición de Egipto 2021.

El equipo argentino, último campeón panamericano (Lima, Perú, 2019), disputará el tercer y último encuentro de la zona se jugará el martes 17 ante Macedonia del Norte (14:00).

"Tenemos que ganarle a Macedonia y lograr la clasificación siempre y cuando ellos pierdan con Países Bajos. Tengo toda a fe de que las cosas van a salir bien", destacó el DT..

Argentina fue ganadora de la medalla de oro en los Juegos Odesur de Asunción, Paraguay, en octubre pasado, y se clasificó al Mundial en enero de 2021, al quedar segunda en el torneo Centro Sur, que se realizó en Recife, Brasil.

El Mundial está compuesto por ocho zonas de cuatros seleccionados cada una; los tres primeros accederán a la segunda fase (cuatro llaves de seis equipos). Luego, los dos mejores de cada grupo pasarán a los cuartos de final.

Con información de Télam