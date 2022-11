Con grosera frase hacia Croacia el DT de Canadá, John Herdman de Canadá arengó a sus jugadores

El director técnico del seleccionado de Canadá John Herdman arengó a sus jugadores después de caer hoy ante Bélgica 1-0, pese al buen desempeño por la primera fecha del Grupo F del Mundial de Qatar, con la grosería de decirles: "ahora vamos a ir y nos vamos a c... a Croacia", su próximo adversario.

"Simplemente les dije (a los jugadores) que pertenecen a este torneo. Y que ahora vamos a ir y nos vamos a c... a Croacia. Es así de simple", expuso Herdman cuando tuvo contacto con la prensa al término del partido jugado en el estadio Ahmad bin Ali, de la ciudad de Rayán.

La arenga causó estupor entre los distintos cronistas no solo por el tono sexista del mensaje, sino que aún fue más contraproducente porque el entrenador llegó a ese cargo al frente del representativo canadiense masculino después de haber dirigido con éxito a los seleccionados femeninos de fútbol de Nueva Zelanda (2006 a 2011) y de Canadá (2011 a 2018).

Justamente, con las damas del país norteamericano alcanzó a ganar las respectivas medallas de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, lo que le valió que la Federación de Canadá lo convocara para conducir a los varones en las eliminatorias de la Concacaf, en la que culminaron primeros, para clasificar al presente torneo ecuménico.

Después de "valorar" lo realizado por sus dirigidos, "en especial en el primer tiempo" en que tuvieron a maltraer a Bélgica, el entrenador británico, entre otras consideraciones, se refirió a cómo es conducir un plantel femenino en relación al masculino, máxime que él es el primero en estar al frente de seleccionados de distintos sexos en competencias mundiales.

"Fue una oportunidad para salir de mi forma de confort y cambiar el país para siempre", estimó al respecto Herdman, que nunca fue jugador de fútbol y que se preparó para ser técnico en rugby y fútbol.

"Puede que haya señores mayores que lo vean y piensen: '¿Cómo es posible?' Yo no creo que haya una gran diferencia entre hombres y mujeres. El entrenamiento es similar. Es más, me comprometí a no cambiar nada y seguir siendo yo", reconoció quien preparará a los jugadores de Canadá "con la confianza necesaria" para ganarle a Croacia, el próximo domingo a las 13 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo F.

Con información de Télam