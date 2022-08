San Lorenzo obtiene muy buen triunfo sobre Racing en Avellaneda

San Lorenzo obtuvo una muy buena victoria por 2 a 1 sobre Racing Club en Avellaneda, por la 15ta. fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles de Juan Ignacio Méndez y Andrés Vombergar le dieron el segundo éxito consecutivo al 'Ciclón' que dirige el DT Rubén Insúa, mientras que Enzo Copetti había igualado provisoriamente para la 'Academia', que perdió un invicto de local consistente en 17 partidos.

Racing concluyó el juego con nueve jugadores, como consecuencia de las expulsiones decretadas por el árbitro Fernando Espinoza (a instancias del VAR) del extremo Tomás Chancalay y del defensor Leonardo Sigali.

El conjunto local comenzó el partido con la pelota en su poder, la hizo circular con criterio y paciencia desde su propia área hasta la rival y a los cinco minutos tuvo la primera chance a través de un cabezazo de Copetti que pasó cerca del palo izquierdo.

Los dirigidos por Fernando Gago se hicieron fuertes por el sector central con un trabajo correcto de Nicolás Oroz y el orden de Anibal Moreno

San Lorenzo, por su parte, cuando no logró tener la pelota, no se desesperó y se hizo fuerte en defensa y en mitad de cancha. Por momentos, el elenco azulgrana le cortó el circuito de pases a Racing, aunque no pudo ser lo suficientemente vertical.

El 'Ciclón' se dedicó a esperar a su rival en su propio campo y sin arriesgar en campo "académico".

Con el correr de los minutos, el desarrollo del partido se tornó aburrido y trabado, con dos equipos que se midieron bastante y a los que le faltaron ideas claras para abrir el marcador.

Si bien Racing tuvo más la pelota en su poder, no supo cómo hacer para quebrar la férrea resistencia defensiva del visitante, algo que se mantuvo hasta el final de una primera etapa deslucida.

En el inicio del segundo tiempo, San Lorenzo salió con mayor lucidez y -tras un centro bombeado al área de Cerutti, el recién ingresado Vombergar la bajó de cabeza para que Méndez definiera con potencia al lado del palo derecho de Arias y así abrir el marcador.

Después del tanto a favor, la visita tomó confianza, se adueñó de la pelota y fue el que mostró la mejor cara de los dos. Además quedó con un hombre de más, tras la expulsión de Chancalay, a instancias del VAR, por una brusca falta ante Agustín Giay.

El equipo "albiceleste", a pesar de contar con un jugador menos, se vio obligado a revertir el resultado y consiguió una jugada clara que comenzó en los pies de Moreno, quien habilitó a Mena por izquierda y -tras el centro- hubo un cabezazo de Copetti para el empate parcial.

El partido se hizo de ida y vuelta. Y en una jugada rápida, el "Ciclón" fue efectivo y se puso en ventaja con el gol de Vombergar, con una definición exquisita ante el achique del arquero Gabriel Arias.

Cerca del final, el defensor Sigali vio la tarjeta roja, otra vez con el VAR como protagonista, y a pesar de contar con dos hombres menos, Racing no se dio por vencido e intentó conseguir el empate con más ganas que juego. En algunas réplicas, San Lorenzo tuvo el tercero pero no supo liquidarlo

En la próxima jornada (16ta.) Racing visitará a Talleres de Córdoba, mientras que San Lorenzo recibirá a Rosario Central, ambos encuentros a jugarse el sábado entrante.

=Síntesis=

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Nicolás Oroz; Matías Rojas, Enzo Copetti y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Juan Ignacio Mendez y Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.

Goles en el segundo tiempo: 5m. Méndez (SL); 19m. Copetti (R); 26m. Vombergar (SL)

Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Carlos Alcaraz por Miranda y Tomás Chancalay por Rojas (R), Andrés Vombergar por Barrios (SL); 14m. Jonathan Gómez por Hauche (R); 15m. Maximiliano Romero por Oroz (R); 22m. Gonzalo Maroni por Giay (SL); 30m. Gonzalo Luján por Cerutti (SL); 43m. Jonathan Galván por Copetti (R) e Iván Leguizamón por Bareiro (SL).

Amonestados: Rojas y Emiliano Insúa (R) Gattoni y Bareiro (SL),

Incidencias en el segundo tiempo: 12m. expulsado Chancalay (R); 42m. expulsado Sigali (R). Ambos por juego brusco.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Con información de Télam