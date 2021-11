"La tranquilidad me llevó a tener este buen presente", dijo volante de River, Palavecino

Agustín Palavecino abrió con un golazo de media distancia la goleada por 5 a 0 sobre Patronato que luego completaron los cuatro tantos de Julián Álvarez, pero más allá de esa conquista el ex-Platense cumplió otra buena labor, y aseguró que este "buen presente" se debe "a la tranquilidad" que tiene "para hacer lo que pide Marcelo Gallardo".

"Ellos formaron una línea de cinco y no están acostumbrados. Se cerraron, entonces los abrimos y pudimos hacerlo porque ayuda a todos el nivel del equipo. Uno se siente cómodo con la idea de juego. Se hizo un buen partido en lo colectivo y en lo individual", destacó Palavecino en la conferencia pospartido.

"Gallardo me pide ocupación de espacios y yo intento y arriesgo. La tranquilidad es lo que me lleva a tener este presente. Aún en los momentos en que no jugaba mantuve la calma, porque siempre hay que estar preparado", apuntó.

Y respecto de la prematura lesión ligamentaria de su compañero Felipe Peña Biafore le envió "mucha fuerza. El grupo sabe que debe estar preparado y todos tenemos que estar preparados para rendir en el momento que se necesita. Es no bajar los brazos, intentar siempre y eso da frutos".

"Y en cuanto al gol, es algo que se da eso de patear, porque en la cancha no hay tiempo para pensar mucho. El juego lleva a buscar una asistencia o rematar al arco", advirtió.

"Después, Gallardo sabe plantear muy bien los partidos, sabe que va a pasar. Por eso lo escucho mucho, porque él jugaba en una posición parecida a la mía. Hace hincapié en ser precisos en los pases y en las sociedades que se dan en los entrenamientos y luego las victorias afianzan las ideas. Y además hay compañeros como Julián Álvarez en un gran momento. Es un buen amigo y disfruto su momento", cerró.

Con información de Télam