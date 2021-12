"Este fue mi momento y ya está, no voy a seguir", verificó DT de San Lorenzo, Monarriz

Diego Monarriz volvió a hacerse cargo de un interinato en este San Lorenzo tambaleante que hoy terminó su pobrísima participación en la Liga Profesional con una victoria por 3 a 2 como local ante otro equipo de recorrido titubeante en el certamen como Newell's y el técnico "azulgrana" remarcó que este fue "el último partido al frente del primer equipo".

"Dejé la vida en este breve tiempo en que pasé muchos nervios, porque esto lo vivo con pasión, pero apoyo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo, aunque sabemos que no cumplimos el objetivo de llegar a alguna Copa", destacó Monarriz en la conferencia de prensa pos partido en el Nuevo Gasómetro.

"Pero mi momento se cumplió, ya está, y no voy a seguir. Es que resulta más lo que me dio a mi el club que lo que yo le dí. Por eso en la semana me reuniré con el manáger Mauro Cetto y ahí definiremos todo", indicó.

Sobre ese futuro le envió un mensaje por elevación a quien resulte su sucesor: "Este club es hermoso y pasional. No es para todos porque es difícil. Y en el fútbol argentino en general falta sostener y aguantar proyectos".

Con información de Télam