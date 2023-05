"Tapia respaldó a Scaloni de verdad y no de chamuyó", destacó Menotti

El exentrenador César Luis Menotti, en la actualidad Director de Selecciones de la AFA, destacó hoy que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, "respaldó de verdad" al seleccionador Lionel Scaloni y no lo hizo de "chamuyo" en los medios.

"Cuando hablan de la llegada de Lionel Scaloni fue todo mérito de Claudio Tapia. Yo no lo conocía personalmente, sí a sus ayudantes y eso me hizo pensar que era al menos una buena persona. Y Tapia no hizo un respaldo de chamuyo, lo respaldó de verdad", valoró el campeón del mundo en 1978.

"El proyecto de Selecciones lo defiende el que tiene el poder, en este caso es Claudio "Chiqui" Tapia porque puede definir políticas de Selección. En la primera charla que tuvimos me pidió una Selección que sea de la gente y me fui de ahí pensando en si me mentía, por suerte no fue así. Hubo una búsqueda de que se representen los sentimientos de la gente, algo que se logró desde el comienzo y es mérito para el presidente", continuó.

Menotti reconoció que vive del "negocio del fútbol" pero que al mismo tiempo le dio su "vida" por cómo le quitó "muchas cosas" de las que se arrepiente, según explicó.

"Los entrenadores tenemos que ir a las canchas a ver los partidos cuando no tenemos trabajo. No podemos quedar con lo que se ve por televisión y eso te lleva tiempo", argumentó.

"La Selección Argentina tuvo el respaldo de la conducción política hasta el Mundial de Italia 90 y luego se metieron los negocios en el medio. Por eso los entrenadores que llegaron después, incluso con títulos de por medio, no fueron tan reconocidos, y por suerte ahora se recuperó lo anterior. No es que nosotros no vivamos de esto, pero sí lo hacemos desde la defensa de la pelota y al futbolista", reiteró.

En relación al Mundial en Qatar, Menotti dijo: "La pelota entra o no y eso te da el reconocimiento. Yo estaba convencido que la actuación iba a respaldar a la historia de nuestro fútbol y por suerte se nos dio. Las ideas se discuten y se debaten pero cuando se decide una conclusión hay que respaldarlas y eso estuvo".

"Yo acompaño a Tapia y a la Selección. Me gusta la política del proyecto porque va más allá del éxito, incluso recuerdo cómo el poder le tiró en contra a Tapia para quedarse con el lugar. Esa lucha le hace daño a nuestro fútbol pero Tapia tuvo convencimiento y yo estuve ahí dándole mi respaldo. No todos desde el periodismo le tiraba, hay un sector que acompaña, tanto desde la crítica bien intencionada como desde otros lugares", sentenció.

