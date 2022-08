"Vélez fue un justo ganador", reconoció el DT de Talleres

El entrenador de Talleres de Córdoba, Pedro Caixinha, reconoció que Vélez Sarsfield "fue un justo ganador" de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores que clasificó anoche a los de Liniers a las semifinales de este certamen en las que tendrá que enfrentar a Flamengo, de Brasil.

"Hay que felicitar al rival porque terminó siendo un justo ganador, pero nosotros tenemos que estar muy orgullosos de la manera en que llenamos el estadio Mario Kempes", admitió el técnico portugués.

"Sufrimos un poco por la inexperiencia de no saber como jugar estos partidos. El rival hizo un gran trabajo defensivo y cuando no se construye desde atrás con el balón no se puede llegar bien arriba. En el segundo tiempo, con los cambios intentamos variantes, pero en mi interpretación el momento del juego es la lesión de Federico Girotti (le harán estudios para estimar el grado de la misma en la pierna izquierda), ya que ocurrió es cuando el equipo se estaba haciendo dueño del juego", apreció.

Por su parte el experimentado lateral derecho Julio Buffarini también reconoció que a su equipo le "faltó más picardía para finalizar empatado el partido de ida (Vélez lo ganó 3-2 en el descuento). Y anoche nos costó mucho jugar por afuera, porque siempre entrábamos en el embudo de ellos".

"La serie fue pareja y la gente esta ilusionada. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, porque todo esto nos sirve como experiencia para volvernos a levantar e intentar jugar nuevamente por muchas cosas importantes", completó Buffarini tras la derrota por 1 a 0 que depositó a los velezanos en las semifinales de esta Copa Libertadores..

Con información de Télam