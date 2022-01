El argentino Bolmaro con probable contagio de coronavirus es baja en Minnesota de la NBA

El alero cordobés Leandro Bolmaro fue descartado hoy por su equipo, Minnesota Timberwolves, para el partido en que mañana visitarán a Oklahoma City Thunder, por un presunto contagio de Covid-19, por la Conferencia Oeste de la NBA.

Ese encuentro se llevará a cabo desde las 22 (de Argentina) en el Paycom Center, de Oklahoma, mientras que una hora más tarde si verá acción el otro argentino y también cordobés que participa de la liga norteamericana, el base Facundo Campazzo, cuando los Nuggets reciban a Sacramento Kings, en el Ball Arena, de Denver, por la misma Conferencia.

La confirmación de que Bolmaro ingresó en los protocolos de salud y seguridad de la NBA y por lógica consecuencia no estará mañana ante Oklahoma City Thunder (este miércoles se habían enfrentado en el Target Center, de Minnesota, con victoria local por 98 a 90, y el oriundo de Las Varillas no vio acción), fue realizada por los Timberwolves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lo que no quedó verificado es si Bolmaro, de 21 años, contrajo directamente el virus o es contacto estrecho, ya que la NBA no identifica los caso positivos públicamente, por lo que ello quedará determinado por la extensión del período de aislamiento al que quedará sometido el ex Barcelona, de España.

Con información de Télam