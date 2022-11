"Estoy bien", aseguró el crack francés Karim Benzema

El delantero francés Karim Benzema, una de las estrellas de su seleccionado en el Mundial de Qatar, salió al cruce de los rumores sobre su estado físico y aseguró que se encuentra "bien", aunque admitió que tuvo unas molestias que le impedían "jugar al cien por cien" en su equipo, Real Madrid.

"Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión. Podría jugar, pero no al cien por cien. No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien", manifestó.

"Tuve un poco de molestia, pero desde entonces he trabajado bien en el gimnasio. Corrí, me estiré, así que está bien", dijo Benzema en un extracto de la entrevista exclusiva al diario 'L'Equipe' que se publicará mañana y hoy adelantó la agencia dpa.

El goleador, de 34 años, no juega un partido completo desde el 19 de octubre ante Elche en la liga española.

Desde entonces, en los últimos seis encuentros del Real Madrid sólo pudo sumar 26 minutos ante Celtic, de Escocia, en la Liga de Campeones el 2 de noviembre.

Con información de Télam