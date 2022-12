Alan Shearer cree en Inglaterra: "El equipo tiene más experiencia, profundidad y a Bellingham"

El exgoleador inglés, Alan Shearer, cree que Inglaterra, que clasificó para los cuartos de final de Qatar 2022, tiene "más experiencia, profundidad y tiene el talento de Jude Bellingham" a diferencia del equipo que jugó semifinales del mundial de Rusia 2018 y la final de la Eurocopa en 2021.

"A Inglaterra le fue muy bien en sus últimos dos torneos, pero esta vez hay una diferencia. En Rusia 2018 no éramos el equipo más talentoso, pero estábamos organizados, teníamos un espíritu de equipo y gran carácter, y eso nos llevó a las semifinales. Ahora somos mejor equipo, incluso que en la Euro pasada en donde perdimos en la final. Hay más experiencia, profundidad, y tenemos a un joven talento como Jude Bellingham”, dijo Shearer.

El inglés jugó 63 cotejos en el seleccionado, hjzo 30 goles, jugó el mundial de Francia 1998, le hizo un gol a Argentina, además de ser el máximo anotador en la historia de la Premier League con 260 tantos en 441 cotejos con la casaca de Blackburn Rover y Newcastle United.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Inglaterra todavía tiene mucho trabajo por hacer para ganar el Mundial, pero al mismo tiempo no hay nada que temer de los otros equipos. Me encanta la forma en que avanzamos, los goles que anotamos y cómo nuestros jugadores hacen todo eso mientras parece que se divierten mucho a pesar de estar en un entorno tan presionado; le dijo Shearer a As.

Finalmente, Shearter expresó su confianza en lograr sumar un título al lejano de Inglaterra 1966: "Cuanto más veo a todos los demás equipos que quedan en esta Copa del Mundo, más creo que Inglaterra tiene posibilidades de ganarla".

Inglaterra deberá jugar en cuartos de final nada menos que ante Francia el sábado próximo a las 16 de la Argentina. Los ingleses fueron eliminados en Rusia 2018 por Croacia en semifinales y en la Eurocopa del año pasado perdieron la final en Wembley ante Italia, en definición con tiros desde el punto penal.

Con información de Télam