Kudelka, tras su renuncia: "Me equivoqué en un montón de cosas, pero no me equivoqué en ser honesto"

El entrenador Frank Darío Kudelka explicó hoy los motivos de su sorpresiva renuncia en Huracán y afirmó que se equivocó "en un montón de cosas", pero que siempre fue "honesto", a la vez que desligó al plantel de su decisión.

"Estoy triste, pero creo que es de valiente decir hasta acá llegué. Fue un cúmulo de situaciones. Seguramente me equivoqué en un montón de cosas pero siento que no me equivoqué en ser honesto. Me voy por sostener mis principios de acción. Para seguir me tengo que sentir bien", señaló Kudelka en rueda de prensa en el Tomás A. Ducó.

Ante la consulta de la prensa sobre cómo quedó la relación con los jugadores y si influyó en su decisión, Kudelka dijo lo siguiente: "No sucedió nada puntual. Después del partido contra Independiente empecé a pensar si era lo mejor seguir. No le pude dar a la institución lo que me exige y merece. No hablé con los jugadores antes de tomar la decisión. Les agradecí y me despedí. Estoy lejos de pensar que los jugadores no me respaldaron porque llegamos hasta el final con chances de clasificar".

El ex DT de Talleres de Córdoba reafirmó que la determinación corrió por su cuenta: "Me pareció que debía ser honesto y dejar el cargo porque no estaba en condiciones de continuar. Quise ser fiel a mis principios. Este plantel, con algunos retoques, tiene una base que será redituable para la delicada situación económica del club. Si hubo cosas que me gustaron más o menos, me las guardo para mí".

Por último, también aclaró aquella frase "somos ésto", pronunciada luego de la derrota 3-0 ante Independiente que privó a Huracán de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional: "Cuando dijo eso, yo estaba incluído. Lo quería aclarar. No fuimos capaces de focalizar ese partido como la gran final".

Kudelka estuvo acompañado del presidente de la institución, David Garzón, más los vicepresidentes Abel Poza y Gustavo Mendelovich, en la sala de prensa del estadio Tomás A. Ducó.

"Teníamos la intención de continuar con este proyecto. No tenemos que olvidar que cuando llegó Darío estábamos a un punto del descenso. Intentamos y confiábamos en un proyecto a largo plazo. Aprendimos mucho de él y su cuerpo técnico. Y agradezco porque puso todo y estuvimos muy cerca de clasificar", dijo Garzón.

"Su paso fue muy importante para el club. Quería aclarar que en la reunión del viernes no se definió su continuidad y él se tomó el fin de semana para pensar. No hubo reclamos por parte de los jugadores. Siempre hubo charlas de vestuario y deben quedar ahí", detalló el titular del club.

El DT se apersonó esta mañana en el predio La Quemita para encabezar la práctica luego del breve receso tras la participación en la Copa de la Liga Profesional y sorpresivamente comunicó su alejamiento del cargo por motivos que serían expuestos en una conferencia de prensa, adelantaron fuentes del club a Télam.

En el reencuentro con el plantel, el director técnico anunció su decisión de dar un paso al costado y sumarse a la lista de colegas que dejaron sus cargos durante el primer semestre del año.

El segundo ciclo de Kudelka en Huracán dejó los siguientes números: 46 partidos dirigidos con 16 triunfos, 14 empates y 16 derrotas lo que da un porcentaje de 45% de efectividad.

Con información de Télam