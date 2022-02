Argentino Correa anota en la Super Liga de Grecia

El mediocampista argentino Jorge Correa convirtió hoy un gol para Volos, que derrotó por 2-0 a Aris Salónica, en uno de los adelantos de la fecha 22 de la Super Liga de fútbol de Grecia.

El volante ofensivo, de 28 años y oriundo de la localidad de San Antonio de Padua, sumó su primera conquista en el conjunto griego, a los 40 minutos de la segunda etapa.

El exjugador de Vélez Sarsfield llegó al Volos durante este mercado de pases, procedente del Neftchi Bakú (Azerbaiyán) y jugó hoy su segundo encuentro con su nuevo equipo.

Además de Correa, quien ingresó en el segundo período por Julián Bartolo (ex Acassuso), en el equipo ganador se desempeñaron los también argentinos Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), Nicolás Oroz (ex Chacarita) y Emiliano Purita (ex San Martín de Tucumán), según registró un informe de ‘Soccerway’.

En el conjunto de la ciudad de Tesalónica se alistaron Mateo García (ex Instituto de Córdoba), Daniel Mancini (ex Newell’s) y Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

Además, PAS Giannina, con el concurso del exdefensor de Huracán y Lanús, Rodrigo Erramuspe, derrotó como visitante y por 1-0 a Panaitolikos, que mostró las actuaciones de Braian Lluy (ex Platense) y Javier Mendoza (ex Huracán).

Mañana, el líder e invicto Olympiakos (50 puntos) visitará al Ionikos (18), que tiene en sus filas al defensor Salvador Sánchez (ex Gimnasia de Jujuy).

Con información de Télam