Grillo y Fernández Valdés quedaron eliminados en el Abierto Británico de golf

Los argentinos Emiliano Grillo y Jorge Fernández Valdés quedaron eliminados en el Abierto Británico de golf (The Open), cuarto y último Grand Slam de la temporada que se juega en Escocia, al no poder pasar hoy el corte clasificatorio de la segunda vuelta.

Grillo presentó una muy buena tarjeta de 68 golpes (-4), pero lo castigaron los 78 de ayer: con un total de 146 quedó +2 (98vo puesto) y el corte quedó establecido en el par de la cancha (0).

Fernández Valdés (29 años), que jugó el primer "Major" de su carrera (logró la clasificación tras ganar el Abierto de la República Argentina a finales del año pasado), sumó hoy 77 a los 74 de la vuelta inicial y finalizó en la ubicación 141 con +7.

En la punta quedó el australiano Cameron Smith (-13), escoltado por el estadounidense Cameron Young (-11) y el norirlandés Rory McIlroy y el noruego Viktor Hovland con -10.

La nota emotiva de la jornada la dio el estadounidense Tiger Woods, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que sigue sin recuperarse plenamente del accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021 en Los Angeles y quedó eliminado con un total de +9.

Tiger rompió en llanto al finalizar su participación en el certamen y fue ovacionado por el público a lo largo de toda la jornada.

El último Grand Slam del año, luego del US Open, el Masters de Augusta y el PGA Championship, se juega en el Old Course de St. Andrews (una cancha de 7.313 yardas, par 72, y considerada la "cuna del golf") y reparte 14 millones de dólares en premios.

Con información de Télam