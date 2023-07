Atlético Tucumán venció como local a Gimnasia y Esgrima La Plata en el cierre de la 24ta. fecha

Atlético Tucumán venció por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro jugado esta noche en el estadio Monumental José Fierro y que cerró la 24ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del "Decano" los anotaron Marcelo Estigarribia y Guillermo Enrique -en contra de su propia valla- a los 29 y 37 minutos, respectivamente, de la primera etapa.

El triunfo dejó a los tucumanos en el 16to. lugar con 30 puntos, mientras que los platenses se mantienen con 28 unidades en la vigésima posición.

El partido comenzó siendo parejo con dos equipos que se midieron durante los primeros minutos y que no se la jugaron para tomar la iniciativa.

Sin embargo, con el correr de los minutos el local empezó a tomar el control de la pelota en el mediocampo, apeló al juego ofensivo y se fue acercando al arco cubierto por Tomás Durso.

Un córner a favor desde el sector izquierdo le permitió al "Decano" abrir el marcador tras un desvío de cabeza de Bruno Bianchi y que terminó con la definición de Marcelo Estigarribia, solo y sin marca, para abrir el marcador a los 29 minutos.

El gol a favor le dio al local la chance de jugar un poco más tranquilo ante un Gimnasia que no logró ser preciso con la pelota ni pudo controlar el mediocampo, lo cuál lo ubicó lejos del arco defendido por Tomás Durso por negligencia propia.

El local aprovechó las jugadas a favor que tuvo, fue efectivo y en otra logró aumentar la diferencia con un tanto en contra de Guillermo Enrique a los 37 minutos para irse al descanso con dos goles a su favor.

En la segunda etapa, el equipo conducido por el entrenador Sebastián "Chirola" Romero salió a jugar con mayor convencimiento y obligado a dar vuelta el resultado adverso por lo que se adelantó en el campo y jugó más cerca del arco de Tomás Marchiori, aunque sin generar jugadas claras de gol.

Los dirigidos por la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez de a poco se fueron conformando con los dos goles a favor, esperaron en su campo y se hicieron fuertes en defensa para cuidar el resultado frente al "Lobo" que se mostró sin ideas claras y sin volumen de juego colectivo para poder dar vuelta el resultado

En la próxima jornada Atlético Tucumán visitará a Newell's Old Boys, mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca Juniors.

=Síntesis=

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori;, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Bazzi; Ignacio Miramón y Antonio Napolitano o Agustín Bolívar; Franco Soldano, Alan Lescano y Benjamín Domínguez; Ivo Mammini. DT: Sebastián Romero.

Goles en el primer tiempo: 29min. Estigarribia (AT) y 37min. Enrique -e/c- (AT).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar Eric Ramirez por Enrique (G), Rodrigo Castillo por Mammini (G); 15min. Agustín Ramírez por Miramon (G), Maximiliano Comba por Soldano (G), Leandro Mamut por Lescano (G); 34min. Ignacio Maestro Puch por Estigarribia (AT), Bautista Kociubinski por Acosta (AT) y 40min. Francisco Di Franco por Pereyra (AT).

Amonestados: Coronel (AT), Romero (AT), Lescano (G), Castillo (G), Ramirez (G) y Pereyra (AT).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental José Fierro.

Con información de Télam