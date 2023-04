Racing de Córdoba empató y se mantuvo quinto en la Zona B de la Primera Nacional

Racing, de Córdoba empató hoy ante Mitre, de Santiago del Estero, 1 a 1, como visitante, y se mantuvo quinto en la Zona B de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que cerraron la novena fecha del grupo del principal torneo del ascenso.

El mediocampista Gastón Díaz (26m. PT -de penal-), anotó para el conjunto norteño y el delantero Claudio Monti (34m. ST), descontó para el conjunto mediterráneo.

La igualdad, mantuvo a Racing en la quinta posición de la Zona B, con 14 puntos; mientras que Mitre subió a la novena colocación con 12 unidades.

San Martín de Tucumán, en tanto, goleó a San Martín de San Juan por 4 a 1, como local y se colocó en la quinta posición, con 14 puntos en la Zona A.

Emanuel Dening (12m. PT), Nahuel Banegas (26m. ST), Brian Andrada (31m. ST) y Augusto Aguirre (34m. ST -en contra-) anotaron para el conjunto dirigido por Iván Delfino. Abel Masuero (38m. ST), descontó para el equipo cuyano.

Chaco For Ever por su parte, con dos jugadores menos, le dio vuelta el partido a Deportivo Riestra, le ganó 2 a 1, en Resistencia, y salió del último lugar de la tabla de posiciones de la Zona B.

El volante Lázaro Romero (51m. PT -de penal-), abrió el marcador para el equipo dirigido por Cristian "Ogro" Fabbiani; pero los ingresados delanteros Matías Romero (16m. ST) y Nicolás Silva (34m. ST) dieron vuelta el resultado a favor del equipo chaqueño

El plantel local sufrió la expulsión de Joaquín Molina (44m. PT) y de Emir Faccioli (34m. ST)

Luego cerrarán la jornada del grupo, Atlético Rafaela - Estudiantes de Buenos Aires.

= Resumen =

- Zona A, undécima fecha -

Sábado: Almagro 0-Agropecuario 1 (Blanco); All Boys 2 (Morales y Zárate)-Alvarado (Mar del Plata) 1 (Ramírez); Almirante Brown 0-Güemes 1 (Cano).

Hoy: San Martín de Tucumán 4 -San Martín de San Juan 1

Mañana: San Telmo-Guillermo Brown de Puerto Madryn (15:30); Nueva Chicago-Flandria (17:00, TyC Sports); Defensores de Belgrano-Patronato de Paraná (19:05, TyC Sports); Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia de Mendoza (21:00); Temperley -Defensores Unidos de Zárate (21:10, TyC Sports).

Libre: Deportivo Morón

- Zona B, novena fecha -

Viernes, Deportivo Maipú 3 (Moyano, Klusener y González)-Gimnasia de Jujuy 2 (Brandán y Casasola).

Sábado: Deportivo Madryn 0-Brown (Adrogué) 0; Aldosivi (Mar del Plata) 1 (Cervera)-Tristán Suárez 1 (Messiniti); Chacarita Juniors 1 (Blanco)-Atlanta 1 (Bisanz); Independiente Rivadavia (Mendoza) 2 (Arce 2)-Ferro 1 (Herrera) y Villa Dálmine 0-Quilmes 0..

Hoy: Chaco For Ever-Deportivo Riestra; Mitre de Santiago del Estero-Racing de Córdoba.

= Posiciones =

Zona A: Agropecuario 20 puntos; Almirante Brown 19; Defensores Unidos de Zárate 17; Temperley 16; San Martín (T) y San Martín (SJ) 14, Nueva Chicago, Estudiantes (RC) y Güemes 13, Defensores de Belgrano, Gimnasia (M) y All Boys 12, Almagro, San Martín (T), Guillermo Brown PM y Alvarado 11; Patronato y Flandria 10; San Telmo 8 y Deportivo Morón 7.

Zona B: Chacarita y Quilmes 19 puntos; Deportivo Maipú 16; Atlético Rafaela y Racing (C) 14; Estudiantes (BA) 13; Gimnasia (J), Independiente Rivadavia y Mitre (SE) 12; Brown (A), Riestra, Aldosivi y Dálmine 11; Atlanta y Tristán Suárez 10; Dep. Madryn 9; Chaco For Ever 8; y Ferro 6.

Con información de Télam