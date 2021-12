Racing Club logró hace 70 años el primer tricampeonato del fútbol argentino

Racing Club logró hace 70 años el primer tricampeonato del fútbol argentino al vencer a Banfield, en un cotejo desempate celebrado en el estadio de San Lorenzo, por 1 a 0 con gol de Mario "El Atómico" Boyé, atesorando el título de campeón de 1951, tal como lo había concretado en los torneos de 1949 y 1950.

Aquel 5 de diciembre de hace siete décadas Racing sumó su primer y, hasta hoy, único triplete del profesionalismo, aunque en la era amateur lo concretó en 1913-1914-1915, consiguiendo en esa etapa la máxima serie triunfal de sus 118 años de existencia con el heptacampeonato cristalizado entre 1913 y 1919.

Racing tuvo que festejar dos años antes para conseguir el "Tri" dirigido por Guillermo Stábile, goleador del mundial de Uruguay en 1930. En 1949 alcanzó su primer título profesional con 49 unidades (21 ganados, siete empatados y seis perdidos) superando a River y Platense con 43 y en 1950 dio la vuelta olímpica al conseguir acumular 47 unidades (23-1-10) quedando segundos Boca e Independiente con 39.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En 1951, siempre con Stábile al mando, Racing se desempeñaba con un afiatado mecanismo, ya que el equipo jugaba de memoria. En aquellos años las transferencias no abundaban y las formaciones no variaban demasiado entre una temporada y otra.

Ese Racing del 51 tenía como figuras a Boyé, Ezra Sued, Llamil Simes (goleador con 15 tantos) y Ernesto Gutiérrez, además de otros elementos que conformaron un rico plantel como Norberto Méndez, Higinio García, José García Pérez, Juan Carlos Giménez, Alberto Rastelli, Manuel Ameal y Rubén Bravo.

Sued, fallecido en 2011, describió en su momento al campeón 1951: "En el 49 el equipo ya respondía como una maquinita. Jugábamos de memoria, sin gritarnos. Se nos había metido en la sangre la necesidad de ganar un campeonato y esa conducta perduró en 1950, por lo tanto en 1951 no iba a ser la excepción".

En esa campaña del 51 le ganó a River de local 5-3 y cayó de visita 0-2, con Independiente fue 1-0 en casa y 1-1 afuera, con Boca 1-2 en Avellaneda (primera derrota en la historia de Cilindro) y 1-1 de visitante y con San Lorenzo victorias 2-1 de local y 2-0 en el viejo Gasómetro.

Racing igualó el primer puesto con Banfield, ambos con 44 unidades, luego de empatar los dos partidos de la temporada 1 a 1, aunque en el ambiente estaba planteada la lucha entre el "poderoso" Racing y el "humilde" Banfield.

Eva Perón, que ya había contraído cáncer (murió en 1952), deseaba fervorosamente que Banfield fuera el campeón ante un Racing que venía de ganar dos torneos al hilo. Un equipo chico campeón como mensaje de que en aquella Argentina podían ganar los pobres en un claro signo de igualdad.

Además se presentó en la enrarecida atmósfera un hecho que no pudo pasar inadvertido: Ramón Cereijo, ministro de Hacienda y fanático de Racing, se reunía todos los lunes con los jugadores de su club en el propio ministerio, donde les prometió un auto nuevo a cada uno si ganaban. Claro está que el funcionario no tuvo en cuenta que Evita iba a desear que el título no quedara en Avellaneda.

Igualaron en el primer puesto y se decidió que jugarán dos finales en el estadio de San Lorenzo, en el barrio de Boedo, el sábado 1 y el miércoles 5 de diciembre de 1951. En el primero fue igualdad sin goles y en el segundo cotejo, en un desarrollo áspero, con discusiones y torvas miradas, Racing ganó con el gol de Boyé al minuto del segundo tiempo con un fortísimo remate.

Ese tanto se clavó como una daga en el corazón de los hinchas de todos los equipos, con la lógica excepción de los racinguistas, y Banfield pasó a ser el "campeón moral" ya que se consideraba que el título debió definirse por saldo de goles, tópico en el cual Banfield superó a Racing por +30 contra +23, pero en AFA se destacó que el reglamento se había cambiado antes del inicio de la temporada.

Racing formó esta tarde con Héctor Grisetti; Higinio García, José García Pérez; Juan Giménez, Alberto Rastelli, Ernesto Gutiérrez; Boyé, Manuel Ameal, Rubén Bravo, Llamil Simes y Ezra Sued, mientras que Banfield lo hizo con Manuel Graneros; Osvaldo Ferretti, Luis Angel Bagnatto; Domingo Capparelli, Eliseo Mouriño, Héctor D'Angelo; Miguel Ángel Converti, José Sánchez Lage y Gustavo Albella, Nicolás Moreno y Raúl Tolosa.

Fue hace 70 años, entre presiones políticas y mediáticas, Racing alcanzó el primer tricampeonato, logro que River alcanzó posteriormente en tres ocasiones.

Con información de Télam