Quilmes golea a Tristán Suárez por la Primera Nacional

Quilmes goleó esta noche a Tristán Suárez por 5-1, en un adelanto de la 32da. fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol, jugado en el estadio Centenario.

El equipo "cervecero", dirigido por el DT Ariel Fuscaldo, selló la contundente victoria con los tantos de Iván Colman (Pt. 4m.), Federico Anselmo (Pt. 22m. y St. 27m.), Martín Giménez (St. 8m., de penal) y Julián Bonetto (St. 29m.)

El descuento de la escuadra de Ezeiza fue obra de Maximiliano Brambillo (Pt. 43m.)

Quilmes prosigue en zona de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso, con 50 unidades, en la quinta colocación. Mientras que Tristán Suárez continúa complicado con la permanencia, acumula 28 puntos y está en la penúltima posición del grupo, con lo cual debería revalidar su plaza en la categoría con un encuentro desempate frente al decimoctavo de la zona A.

En el encuentro jugado en el turno vespertino, Flandria (32 puntos) derrotó por 2-1 a Brown de Puerto Madryn (35), en Jáuregui, en anticipo de la 36ta. fecha de la sección A.

Para el equipo 'canario' marcaron Federico Murillo, a los 9m. del primer tiempo, y Alejandro Gagliardi, a los 36m. del complemento. El descuento de cifras del elenco chubutense llegó a los 48m. del segundo tiempo, por medio de Wilfredo Olivera.

El resultado mantuvo a Flandria en la última posición de la zona, pero a falta de dos fechas para finalizar el campeonato, todavía ostenta posibilidades de mantenerse en la categoría ya que, de ganar sus dos próximos compromisos y en caso de que pierdan San Telmo y Almagro (ambos con 34 unidades) uno de los partidos que les restan jugar podría superarlos y conservar la categoría

Brown, de Puerto Madryn, por su parte, siguió en la 16ta. posición, con potencial riesgo de caer -inclusive- en zona de descenso.

La programación se desarrollará de la siguiente manera:

- Zona A, 36ta. Fecha -

.Mañana, a las 12.10, por TyC Sports: Almirante Brown-Nueva Chicago

.Mañana, a las 13.30, por DirecTV: Defensores de Belgrano-All Boys.

.Mañana, a las 15.30: Guemes de Santiago del Estero-Temperley

.Mañana, a las 16.30: San Martín de San Juan-Defensores Unidos de Zárate

.Mañana, a las 18.00: Patronato de Paraná-San Telmo

.Mañana, a las 19.00: Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario de Carlos Casares

.Domingo, a las 16.30: Gimnasia de Mendoza-Almagro

.Lunes, a las 21.10, por TyC Sports: Deportivo Morón-San Martín de Tucumán

.Libre: Estudiantes de Río Cuarto

- Zona B, 32da. Fecha -

.Mañana, a las 15.30: Estudiantes de Buenos Aires-Mitre de Santiago del Estero

.Mañana, a las 16.00: Ferro-Racing de Córdoba.

.Domingo, a las 16.00: Deportivo Madryn-Independiente Rivadavia

.Domingo, a las 16.00: Gimnasia de Jujuy-Atlanta

.Domingo, a las 18.30: Atlético de Rafaela-Chaco For Ever

.Lunes, a las 15.00, por TyC Sports: Brown de Adrogué-Chacarita Juniors

.Lunes, a las 15.30: Deportivo Riestra-Aldosivi de Mar del Plata

.Lunes, a las 15.30: Villa Dálmine-Deportivo Maipú

+ Posiciones+

. Zona A

San Martin (T) 54 puntos; Agropecuario y Almirante Brown 54; Temperley y Estudiantes (RC) 52; Dep. Morón 51; San Martin (SJ) 49; Def. de Belgrano 47; Nueva Chicago, Gimnasia (M) y Def. Unidos 46; Guemes (SdE) 44; All Boys 42; Alvarado 41; Patronato 38; Brown (PM) 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 32.

. Zona B

Chacarita 62 puntos; Indep Rivadavia 61; Dep. Maipú 59; Atl. Rafaela 52; Quilmes 50; Ferro y Brown (A) 44; Dep. Riestra y MItre (SdE) 43; Dep. Madryn y Gimnasia (J) 41; Racing (C), Atlanta y Estudiantes (BA) 35; Aldosivi y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20.

Con información de Télam