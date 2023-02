Patronato de Paraná y San Martín de San Juan se verán las caras, en un duelo de candidatos

Patronato de Paraná recibirá mañana a San Martín de San Juan, en la tercera fecha de la zona A de la Primera Nacional, en uno de los duelos entre candidatos al ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará a las 18 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná.

Patronato comenzó el torneo con dos empates pero sus nombres lo hacen ser uno de los apuntados para pelear en la zona alta del certamen, al igual que su rival de turno.

Además, por la misma zona Estudiantes de Río Cuarto vs. San Telmoy All Boys vs. Temperley, ambos a las 21.

Y en la otra, Gimnasia de Jujuy-Aldosivi y Racing de Córdoba-Estudiantes de Caseros, a las 21; Ferro-Quilmes 21.10.

La fecha continuará con partidos en las jornadas del sábado, domingo y lunes entre los 37 equipos que integran la Primera Nacional.

En el caso de la zona A, que tiene 19 equipos, quedará en libertad Alvarado de Mar del Plata.

Con información de Télam