Paranaense, con Tomas Cuello, venció al líder Botafogo

Athlético Paranaense, con el argentino Tomás Cuello entre sus titulares, derrotó por 1-0 a Botafogo, donde fueron titulares Víctor Cuesta y Leonel Di Placido, pero el equipo perdedor sigue conservando la punta, luego de continuar la novena fecha del torneo Brasileño de fútbol de Primera, más conocido como Brasileirao.

Por su lado, Atlético Mineiro, el equipo que dirige Eduardo 'Chacho' Coudet, entregó hoy una muestra de carácter y batió en el clásico de Belo Horizonte al local Cruzeiro, también por 1-0, después de quedar eliminado de la Copa de Brasil.

Un golazo de Hulk, de tiro libre y en el primer período, le permitió al 'Galo' ubicarse a cuatro unidades de Botafogo. En Atlético Mineiro fueron titulares Renzo Saravia y Rodrigo Battaglia.

El triunfo valió para 'calmar aguas', luego de que Coudet fuera interpelado por integrantes de la barra, a mitad de semana, a partir de la eliminación a manos de Corinthians, por el certamen copero.

El cotejo se disputo en el estadio Parque do Sabiá de la ciudad de Uberlândia, ubicada a casi tres horas de Belo Horizonte, donde es local Cruzeiro.

Mientras que, en el Norte, el local Fortaleza, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vojvoda, empató 0-0 como local ante Bahía.

En el equipo local fueron titulares Emanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe) y Tomás Pochettino (ex River), mientras que en la segunda parte ingresaron Juan Martín Lucero (ex Vélez) y Silvio Romero (ex Independiente)

En Belo Horizonte, el local América Mineiro le ganó a Corinthians, donde fue titular el argentino Fausto Vera (ex Argentinos Juniors), por 2 a 0.

Con información de Télam