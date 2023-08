Pablo Vegetti debutó en el Vasco da Gama, de Brasil con gol y le dio la victoria a su equipo

(Cierra jornada)

Pablo Vegetti hizo su debut en el Vasco da Gama y convirtió el gol de la victoria, dándole el triunfo a su equipo por 1 a 0 frente al Gremio de Luis Suárez, que jugó todo el partido y Lucas Besozzi, el argentino que entró en el segundo tiempo.

Tan solo le bastaron 15 minutos al ex Belgrano, de Córdoba para hacer su estreno en las redes del Brasileirão. Más allá de la victoria, el Vasco da Gama del entrenador argentino Ramón Díaz sigue en zona de descenso en el puesto 19 de la liga.

A su vez el cordobés Cristian Pavón marcó el gol que sentenció el partido entre Atlético Mineiro y Sao Paulo. “El Galo” le ganó 2 a 0 en el Morumbi, el marcador lo había abierto Hulk con un golazo de tiro libre y el ex Boca marcó el segundo de penal. Su festejo levantó polémica, ya que al celebrar pateó el banderín del córner que tenía el escudo del Sao Paulo y se generó una pequeña trifulca entre los jugadores por el accionar del argentino. ”El Tricolor Paulista” volverá a jugar este jueves 10 de agosto frente a San Lorenzo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Morumbi. En la ida el equipo argentino ganó 1 a 0.

Otros resultados:

Bahía le ganó 3 a 1 al América MG de los argentinos Leandro Martínez, ex River, Martín Benítez, ex Independiente, y Esteban Burgos, ex Talleres de Córdoba que se fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo. El América se encuentra en zona de descenso y último en el Brasileirão.

Bragantino le ganó 1 a 0 a Coritiba del argentino Marcelino Moreno, el ex Lanús que jugó todo el partido.

Botafogo, el líder del Brasileirão, empató 0 a 0 frente a Cruzeiro. En el Botafogo jugaron los argentinos Víctor Cuesta, ex Independiente, y Leonel Di Plácido, ex Lanús, que fueron titulares. Más allá del empate, el líder le sigue sacando 13 puntos a Flamengo, uno de sus escoltas junto a Fluminense, Palmeiras y Bragantino.

Es que Flamengo, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, perdió de visitante 3 a 0 frente a Cuiabá en el cierre de la jornada dominical.

“El Fla” jugó con suplentes, pero la sorpresa fue que Pedro actuó los 90 minutos del partido, luego de ser agredido por el preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernández, con un puñetazo en el rostro en la victoria 2 a 1 frente Atlético Mineiro.

En ese partido, Pedro, estuvo durante todo el encuentro entrando en calor con sus compañeros y no ingresó. Fernández fue despedido por ello.

El arquero argentino Agustín Rossi, ex Boca Juniors, fue suplente nuevamente, y desde su llegada a Brasil no jugó ni un minuto en 8 partidos posibles.

Con información de Télam