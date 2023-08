Messi debuta en la MLS con el Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi asumirá hoy su primer partido con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) cuando visite a Red Bull Nueva York por la fecha 28, con el objetivo de iniciar la recuperación del equipo en esa competencia, luego de la coronación en la Leagues Cup y la clasificación a la final en la US Open Cup.

El partido se jugará a partir de las 20:30 (hora de la Argentina) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, un estadio de 25.000 asientos que estarán ocupados para presenciar el estreno del campeón mundial que revolucionó el fútbol de Estados Unidos desde su debut oficial, el 21 de julio.

Messi lleva disputados ocho partidos en Inter Miami, en los que anotó una decena de goles y ganó el título de la Leagues Cup tras vencer por penales a Nashville en la final. Por la misma vía, el último miércoles, la franquicia de la Florida avanzó a la definición de la US Open Cup luego de eliminar a Cincinnati, el equipo de mejor registro en la MLS.

En contraste, Las Garzas redondearon la peor campaña en lo que va de la temporada, con apenas cinco victorias, tres empates y 14 derrotas. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades, una menos que Colorado, el colista del Oeste.

En la MLS, Inter Miami no gana hace 11 partidos, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del técnico Gerardo Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia copropiedad del inglés David Beckham.

El desafío del renovado Inter Miami en la liga estadounidense es buscar la clasificación para los playoffs en los 12 encuentros que le restan de la fase regular.

Actualmente se ubica en la 15° posición con 18 unidades, a 20 de la zona clasificatoria que cierra Atlanta United y a 14 de los puestos de repechajes ocupados por Chicago Fire y Montreal Impact.

Su rival, Red Bull Nueva York, sin argentinos en su plantel, también pelea por la clasificación a la postemporada. Se encuentra en el undécimo lugar con 29 puntos.

Después del partido de esta jornada, Inter Miami se medirá con Nashville (L), Los Ángeles FC (V), Kansas City (L), Atlanta United (V), Toronto (L), Orlando (V), New York City (L), Chicago Fire (V), Cincinnati (L) y dos veces ante Charlotte (L y V).

En medio de ese calendario, los dirigidos por Martino buscarán una nueva consagración en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, que se disputará el 26 de septiembre en Fort Lauderdale.

Con información de Télam