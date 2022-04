Meritorio éxito de Aldosivi ante Colón en electrizante espectáculo en Santa Fe

Aldosivi de Mar del Plata alcanzó esta noche un meritorio éxito ante Colón por 3 a 1, en Santa Fe, en el partido que abrió la octava fecha de la zona 2 de la Copa de la LPF y significó el debut del video arbitral asistente (VAR) en el fútbol argentino.

Aldosivi sumó su tercer triunfo consecutivo y llegó a los 13 puntos, con lo que ingresó al lote de los cuatro que, por ahora, clasifican a los cuartos de final por la zona 2. En cambio, Colón quedó afuera de esa chance al quedar con 12 puntos, con una racha de 4 fechas sin ganar -2 empates y 2 derrotas-.

El triunfo marplatense se concretó con el tiro penal ejecutado por Martín Cauteruccio, en el primer tiempo, y en el segundo aumentaron Braian Martínez y Matías Pisano. Para los santafesinos marcó Lucas Beltran el empate transitorio en la primera etapa.

Pasajes emotivos se vivieron en el estadio Brigadier General Estanislao López, previo al partido, cuando el club anfitrión ofreció su tributo a excombatientes de Malvinas al cumplirse 40 años de la gesta de 1982, incluido el saludo de los 22 protagonistas a los presentes veteranos de guerra santafecinos.

Lo mismo sucedió con la emoción evidenciada por el técnico de Colón, Julio César Falcioni, al recibir el abrazo de su ahora colega al frente de Aldosivi, Martín Palermo, a quien dirigió como delantero cuando jugó su último partido en Boca Juniors, el 18 de junio de 2011, en el empate 2-2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

De igual modo ocurrió al abrazarse con el goleador uruguayo Santiago Silva, a quien lo une una estrecha amistad por haberlo dirigido en Boca Juniors y en dos ciclos en Banfield.

En esa misma línea, después llegaron las emotivas acciones del juego en las que prevaleció el conjunto marplatense en la primera parte de la etapa inicial, con presión alta y con la generación de llegadas 'picantes'.

Hasta que en el cotejo del debut de la implementación del video asistente arbitral (VAR), éste le ofreció al árbitro Nicolás Lamolina la revisión de una jugada en la que al trastabillar en su área el defensor 'sabalero' Gian Nardelli tocó dos veces la pelota con ambas manos, por lo que se sancionó el correspondiente tiro penal.

El que fue ejecutado por el delantero uruguayo Cauteruccio para darle la merecida apertura al 'Tiburón' (16 min).

Eso llevó a la reacción del 'rojinegro', que de a poco no solo equilibró el desarrollo si no que terminó los primeros 45 minutos con mayor protagonismo, con la encomiable producción de Rodrigo Aliendro y Beltrán, para exigir varias certeras intervenciones del arquero visitante José Devecchi.

Como sucedió, incluso, en la jugada del empate de Colón, cuando el guardavalla desvió un potente remate bajo de Cristian Bernardi, aunque con el infortunio de que la pelota fue recepcionada por Lucas Beltrán, quien fue a buscar el rebote y definir con el arco a su disposición (28 min).

El complemento continuó con la intensidad del primer capítulo, pero con el agregado del juego más electrizante lo que brindó un espectáculo muy entretenido por el ida y vuelta que propusieron ambas escuadras.

Con el arquero Devecchi convertido en una de las figuras de la noche al defender su valla con firmeza ante las mayores cargas colonistas, con los ingresos de Luis 'Pulga' Rodríguez y Ramón 'Wanchope' Ábila.

Eso resultó fundamental para que los marplatenses pudieran otra vez ponerse en ventaja y para quedarse con el triunfo final, cuando en una rápida carga por izquierda el volante colombiano Edwin Mosquera desbordó a dos adversarios y remató bajo y cruzado para que cerca de la línea del arco local llegara Braian Martínez para asegurar la conquista (33 min).

En los pasajes finales, la falta de definición Colón la pagó cara porque no solo le impidió llegar a la igualad si no que lo expuso a la réplica del vencedor, que tuvo en el ingresado Matías Pisano el que aseguró la victoria merecida del 'Tiburón'.

= Síntesis =

Colón: Leonardo Burián; Joaquín Novillo, Gian Nardelli y Paolo Goltz; Federico Lértora; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Andrew Teuten y Cristian Bernardi; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López, Nicolás Valentini y Fernando Román; Leandro Maciel y Matias Morello; Edwin Mosquera, Martín Cauteruccio y Braian Martínez; Santiago Silva. DT: Martín Palermo.

Goles en el primer tiempo: 16m, Cauteruccio (A), de tiro penal; y 28m, Beltrán (C).

Goles en el segundo tiempo: 33m, B. Martínez (A); y 45+3m, Pissano (A).

Cambios en el segundo tiempo: 22m, Marcelo Melli por Maciel; y Tomás Martínez por Silva (A); 25m, Luis Rodriguez por Bernardi; y Ramón Ábila por Farías (C); 35m, Patricio Boolsen por B. Martínez; y Federico Milo por Román (A); 40m Brian Farioli por Aliendro (C), Santiago Pierotti por Nardelli (C) y Matías Pisano por Mosquera (A).

Amonestados: Farías, Goltz, Lértora (C); Martínez, Devecchi, Meli (A).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).

Con información de Télam