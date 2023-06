La conflictividad ligada a la "pertenencia del territorio"

El titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, demostró que la conflictividad en los estadios de la provincia de Buenos Aires se reduce cuando "no hay una pertenencia del territorio".

El funcionario lo ejemplificó con la exitosa experiencia de los partidos de Copa Argentina, disputados en estadios neutrales con presencia de ambas parcialidades.

"En la provincia no se jugaban pero lo estudié socialmente y lo hablé con el ministro (Sergio) Berni. Cuando no hay una pertenencia del territorio la situación es mucho menos conflictiva. Si la cancha no es de nadie, los hinchas ven el partido y se van", concluyó Aparicio en diálogo con Télam.

"Llevamos organizados más de 20 partidos de Copa Argentina el la provincia de Buenos Aires con buenos resultados. También el ascenso de Belgrano de Córdoba en San Nicolás con presencia de las dos hinchadas. Hay una idea que se refuerza: jugar en cancha neutral con dos públicos es menos conflictivo", reafirmó.

¿Las razones?: "En el fútbol hay una idea de territorio, de fortín que nadie puede venir a vulnerar. Si ganás un partido de visitante te va a buscar la hinchada rival".

Pese a esto, Aparicio identificó que el problema de la violencia en los estadios se relaciona actualmente "más con el plateista que con la barra brava".

"La agresión hoy se expresa mucho más con la persona de buena posición social, que escupe o le tira algo a un representante de AFA o a un rival. Eso pasa en todos los estadios y es también una dificultad a la hora de pensar la vuelta de los hinchas visitantes", opinó.

"Actitudes como esas, que vemos todos los fines de semana en cada partido, empañan todo lo que se pueda hace en términos de concientización. Hoy no es la barra brava, es la platea", insistió.

Al momento de pensar posibles soluciones, el responsable de la Aprevide expuso: "Nuestra propuesta primero es saber quién va a la cancha, por eso las entradas tienen que ser nominales y digitales. No puede ser que alguien vaya a la cancha con pedido de captura como descubrimos con el programa Tribuna Segura".

"Los clubes tienen que comenzar a blanquear a sus asociados, hay que empezar a emprolijar las cosas. Al igual que cómo afrontar el costo de los operativos, son temas que deben discutirse en una gran mesa nacional", consideró.

El fútbol argentino cumplirá mañana una década sin presencia de público visitante en los estadios. El 10 de junio de 2013, la AFA tomó esa medida de forma transitoria, hasta el final del torneo en curso, después de la muerte de Javier Jerez -hincha de Lanús- por un enfrentamiento con la policía en el ingreso del Estadio Único de La Plata.

La decisión iba a revertirse en el inicio del campeonato del segundo semestre pero finalmente se mantuvo por el fallecimiento de dos hinchas de Boca en un tiroteo entre facciones de La 12, ocurrido el 21 de julio en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, lo que elevó a 191 la nómina luctuosa del fútbol argentino.

