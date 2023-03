Igualdad entre técnicos argentinos en empate de Juárez y Necaxa en México

La igualdad 1 a 1 entre Juárez, dirigido por el argentino Hernán Cristante; y Necaxa, conducido por su compatriota Andrés Lillini; cerró esta tarde la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Mexicana de Fútbol.

El primer gol del encuentro disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez fue convertido a los siete minutos del segundo tiempo por el español Edgar Méndez para la visita, mientras que el argentino Tomás Molina empató para Necaxa a los 23.

Además de Molina, ex Ferro Carril Oeste, Huracán y Brown de Adrogué, en el conjunto local también jugaron sus compatriotas Alan Soñora (ex Independiente) y Agustín Urzi (ex Banfield).

En la visita jugó otra ex Independiente como Damián Batallini y el correntino Juan Pablo Segovia, ex Lanús, Atlanta y Los Andes.

Las posiciones al completarse la undécima fecha en la Liga MX son las siguientes:

Equipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Monterrey2811911229+13

2Toluca 2111632219+12

3Tigres UANL2111632168+8

4Guadalajara2111632149+5

5América 20115512314+9

6Pachuca 19116142216+6

7León FC 1810532127+5

8Santos Laguna15114341723-6

9Cruz Azul 13104151113-2

10Puebla 13114161722-5

11FC Juárez12113351316-3

12At. San Luis12113351014-4

13Tijuana 11112541114-3

14Pumas UNAM11113261622-6

15Necaxa 9112361316-3

16Atlas (G) 9111641216-4

17Querétaro 810154715-8

18Mazatlán 4101181327-14

-Los cuatro primeros se clasifican a los cuartos de final.

-Del quinto al duodécimo jugarán una eliminatoria para acceder a esos cuartos de final.

Con información de Télam