Gallardo, sin el lesionado Paulo Díaz, espera por De la Cruz

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, empezó a definir el equipo para jugar el domingo con Patronato en el Monumental sin Paulo Díaz, desgarrado, y con dudas sobre el posible regreso de Nicolás de la Cruz.

El zaguero chileno sufrió un desgarro en el aductor derecho durante los movimientos precompetitivos ante Estudiantes y recién volverá a jugar a fin de mes, luego del parate por las elecciones nacionales.

En tanto, esta semana será evaluado De la Cruz, que no jugó los últimos tres partidos por una trombosis en el pie izquierdo. Al estar medicado con un anticoagulante, el uruguayo no está apto para entrenar a la par del resto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este caso, la idea del cuerpo médico es ir siguiendo la evolución día a día y, si bien ya no tiene dolor en la zona y puede correr con normalidad, van a ser muy precavidos pues no tendrá el alta hasta que no deje de tomar la medicación.

Por otro lado, la buena noticia es que la molestia en el aductor que sufrió Robert Rojas no era una lesión, por lo que le da a River una alternativa más en la zaga central donde jugó Felipe Peña junto a David Martínez.

La posibilidad de que Rojas ingrese de zaguero central se resuelve con la vuelta al primer equipo de Fabrizio Angileri en el lateral izquierdo, y Milton Casco pasa al lateral derecho.

La otra duda que se mantendrá toda la semana es en la delantera ya que en los últimos tres partidos, desde que Braian Romero tuvo el alta de un desgarro, reemplazó en los segundos tiempos a Benjamín Rollheiser.

La actividad del plantel consistió en tareas regenerativas para los que sumaron minutos ante el Pincha y trabajos físicos con pelota en espacios reducidos para el resto de los jugadores.

Con este panorama, el equipo millonario volvió al trabajo en el predio de Ezeiza tras la jornada de descanso posterior al empate frente a Estudiantes en La Plata por 1-1 por la fecha 19 de la Liga Profesional.

River se mantiene en la punta del torneo a falta de seis jornadas con 7 puntos de ventaja sobre Talleres y otros 9 sobre el tercero que es Lanús, tras 13 partidos consecutivos sin perder y con una seguidilla de 8 victorias.

El equipo del Muñeco tiene por delante luego de jugar con Patronato a Platense de visita, Racing de local, Rosario Central en Arroyito, Defensa en el Monumental y cierra con Atlético Tucumán en el estadio del Decano.

Por último, en las próximas horas, River va a anunciar en reunión de directiva la renovación del contrato con la marca alemana Adidas, que vence el 31 de diciembre y que estuvo en duda desde hace unos años.

De este modo, la marca de las tres tiras seguirá vistiendo al equipo Millonario con un récord de 39 años al hilo de un vínculo comercial que peligró luego del acuerdo de la empresa con Boca.

Con información de Télam