DT argentino Cocca anuncia su salida de Atlas de México

El entrenador argentino Diego Cocca anunció hoy su salida al frente de Atlas de Guadalajara, a partir de la semana entrante, luego de haber ganado dos veces la Liga de Primera división del fútbol de México.

"Es un momento difícil saber que a este proyecto al que le pusimos el corazón, el alma y el cuerpo necesita un cambio y que seamos nosotros los que tengamos que dar ese paso al costado para que esto siga creciendo", manifestó hoy el exDT de Racing en conferencia de prensa.

Cocca, de floja campaña en el presente torneo Apertura 2022, había asumido la conducción de la entidad tapatía hace dos años. Obtuvo los títulos Apertura 2021 y Clausura 2022.

Con esos dos campeonatos consecutivos, el técnico argentino logró en forma automática para Atlas el trofeo de 'Campeón de Campeones' de la temporada 2021-22.

"Nos sentimos orgullosos de todo lo que logramos. Poder cerrar el ciclo de esta manera para mí es un privilegio", remató el entrenador que concluyó con una serie adversa de 70 años sin ganar un título para la institución de Guadalajara.

“Dejamos al club en un lugar de privilegio y con un futuro de privilegio. No me interesa otro proyecto, no es por cansancio. Quiero lo mejor para el club, tal vez no es lo mejor para el cuerpo técnico, pero cuando el tiempo pase vamos a ver que la decisión fue buena", aclaró

Cocca, quien integró el plantel de Atlas como futbolista entre 1991-2001, había firmado el año pasado una extensión de su vínculo, pero en el presente certamen el equipo apenas consiguió 10 puntos y está decimoséptimo.

En total, el argentino condujo al equipo 'rojinegro' en 94 partidos, con 35 victorias, 25 empates y 34 derrotas. Su último encuentro será el próximo sábado 1 de octubre en el estadio Jalisco frente al Necaxa.

Con información de Télam