Doblete del argentino Erramuspe para salvar al PAS Giannina en el fútbol de Grecia

El defensor argentino Rodrigo Erramuspe convirtió este mediodía un doblete para PAS Giannina, que evitó así la derrota y empató 2-2 como visitante del Ionikos, en un partido correspondiente a la 9na. Fecha de la Superliga de fútbol en Grecia.

El zaguero central marplatense, de 32 años, anotó en ambas ocasiones mediante tiros penales, ejecutados a los 10 y 40 minutos de la segunda parte, respectivamente.

El exjugador de Lanús, Huracán y Unión de Santa Fe, entre otras instituciones, acumula 5 conquistas en lo que va del campeonato, al cabo de 9 partidos, según reflejó un informe del sitio ‘Soccerway’.

Previamente, el extremo formoseño Maximiliano Lovera había anotado el 1-0 parcial para Ionikos, a los 26 minutos de la primera parte.

El exjugador de Rosario Central y Racing Club fue titular en el conjunto local y salió reemplazado a 5 minutos del final por el delantero Javier Mendoza (ex Huracán, Instituto de Córdoba y Gimnasia La Plata).

Además, el líder Panathinaikos consiguió un agónico triunfo 1-0 sobre Aris Salónica y logró el noveno éxito consecutivo para encabezar la tabla de posiciones con 27 unidades.

En el elenco ateniense se alistaron desde el comienzo el lateral derecho Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata) y el centrodelantero Sebastián Palacios (ex Independiente). En el equipo de Tesalónica se alineó el enganche cordobés Mateo García (ex Instituto).

En tanto, Asteras Trípolis, con las performances del mendocino Juan Munafó, del bonaerense Julián Bartolo (ex Acassuso) y del rosarino Matías Iglesias, igualó 2-2 con PAOK Salónica.

En adelantos registrados el sábado, Volos le ganó por 2-0 a Atromitos, mientras que Olympiakos repitió resultado frente al local Panaitolikos.

Con información de Télam