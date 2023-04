Defensores Unidos le ganó a Agropecuario y lo alcanzó en la punta de la Zona A

Defensores Unidos de Zárate le ganó hoy de local a Agropecuario Argentino de Carlos Casares por 2 a 0 y lo alcanzó en la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

Los atacantes Martín Giménez (33m. PT -de penal-) y Nicolás Toloza (6m. ST) anotaron para el equipo de Zárate en el partido que puso en marcha la decimocuarta fecha.

El defensor del "Sojero" Marcelo Herrera (40m. PT) fue expulsado con roja directa por el árbitro Jorge Broggi.

En la Zona B, Deportivo Maipú igualó sin goles con Estudiantes de Buenos Aires en Caseros y alcanzó al menos hasta mañana a Chacarita Juniors en la cima de la Zona B.

Estudiantes presentó el debut de su entrenador Juan Sara, ex DT de Maipù y Ferro Carril Oeste.

El "Funebrero" tendrá este domingo la posibilidad de volver a quedar solo arriba cuando visite a Ferro en Caballito.

Brown de Adrogué por su parte también igualó sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza, de local, y Deportivo Madryn se impuso ante Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 1, en Chubut.

El delantero Lucas González marcó un doblete (11m. PT y 12m. ST), para el equipo patagónico y el defensor Ian Escobar (36m. PT) descontó para el conjunto marplatense.

= Resumen =

- Zona A, 14ta. fecha -

Hoy: Defensores Unidos 2-Agropecuario 0.

Mañana: 15:30, Flandria-San Telmo; 15:45, Almirante Brown-Defensores de Belgrano (TyC Sports); 16:00, Alvarado Temperley y Gimnasia de Mendoza-San Martín de Tucumán; 16:40, Deportivo Morón-Estudiantes de Río Cuarto (DirecTV); 17:00, San Martín de San Juan-Almagro y Güemes de Santiago del Estero-All Boys y 18:00, Patronato-Nueva Chigago (TyCSports).

Libre Guillermo Brown de Puerto Madryn.

* Posiciones: Defensores Unidos y Agropecuario 23 puntos; A. Brown y San Martín (SJ) 20; Temperley 19; San Martín (T) y Nueva Chicago 17; D. Belgrano, Flandria y Estudiantes (RC) 16; Gimnasia (M), Almagro y Brown (PM) y Güemes (SE) 15; Patronato y Alvarado 14; All Boys 13; D. Morón 11; y San Telmo 8.

- Zona B, 12ma. fecha -

Viernes: Gimnasia (Jujuy) 2-Mitre (Santiago del Estero) 0.

Hoy: Brown (A) 0-Independiente Rivadavia 0; Deportivo Madryn 2-Aldosivi 1 y Estudiantes (BA)-Maipú 0. Quilmes-Chaco For Ever (en juego).

Domingo: 15:00, Deportivo Riestra-Tristán Suárez; 16:00, Racing de Córdoba-Atlanta; 20:00, Atlético Rafaela-Villa Dálmine y 20:15, Ferro-Chacarita (TyC Sports).

* Zona B: Chacarita y Deportivo Maipú 23 puntos; Quilmes, Atlético Rafaela e Independiente Rivadavia 19; Gimnasia (J) y Atlanta 16; Racing (C), Brown (A), D. Madryn y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Riestra, Ferro y Aldosivi 12; y Chaco For Ever 9.

Los ganadores de cada zona jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Del segundo lugar al octavo de cada grupo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

El último equipo de cada zona descendará y los anteúltimos jugarán entre sí para determinar el tercer descenso.

Con información de Télam